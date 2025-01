izna được trang Grammy.com chọn là “Tân binh K-pop đáng chú ý trong năm 2025”

ⓒ WAKEONE

Trang web Grammy.com thuộc Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã chọn nhóm nhạc nữ izna của Hàn Quốc là một trong “8 tân binh K-pop đáng chú ý trong năm 2025”.





Trang web nêu bật quá trình trưởng thành ấn tượng của các cô nàng izna từ chương trình sống còn “I-Land 2: N/a” (ra mắt ngày 25/11) cho đến Lễ trao giải âm nhạc châu Á Mnet 2024” (Mnet Asian Music Awards-MAMA), đánh giá cao kỹ năng của nhóm với màn trình diễn công phu và chất giọng ngọt ngào, đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ dù còn là một nhóm nhạc mới.





Grammy nhấn mạnh album ra mắt “N/a” của izna là biểu tượng cho sự hiện thực hóa giấc mơ không ngừng nghỉ và thành quả của sự nỗ lực. Đặc biệt, màn trình diễn của nhóm tại MAMA 2024 được xem là một minh chứng tuyệt vời cho khả năng biểu diễn của tất cả các thành viên.





Dẫn lời bài hát chủ đề “TIMEBOMB” của izna “I'm ready to blow your mind. 기다렸던 Time is now” (Tôi đã sẵn sàng để thổi bay tâm trí của bạn. Thời điểm chúng ta chờ đợi chính là lúc này), Grammy.com bày tỏ kỳ vọng về hành trình đầy bất ngờ trong tương lai của 8 cô nàng izna. Sự chú ý từ Grammy.com đã giúp Izna tiếp tục chinh phục các sân khấu lớn tại các lễ trao giải trong nước, khẳng định vị thế của nhóm như một tân bình toàn cầu đầy triển vọng.





Album “N/a” đã đạt được thành tích ấn tượng khi lọt vào Top 10 bảng xếp hạng album của iTunes ở 14 quốc gia và đứng đầu bảng xếp hạng trên các nền tảng âm nhạc lớn của Nhật Bản như “Kpop Albums” (Apple Music) và Rakuten Music. MV ca khúc chủ đề “IZNA” hiện đã gần đạt 60 triệu lượt xem tính đến ngày 10/1.