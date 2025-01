Giai thoại phu nhân Ok (The Tale of Lady Ok)





Tên tiếng Hàn: 옥씨부인전

Thể loại: Phim truyền hình cổ trang, lãng mạn, hài hước

Diễn viên: Lim Ji-yeon, Choo Young-woo, Kim Jae-won, Yeon-woo, Lee Jae-won

Đạo diễn: Jin Hyuk

Kịch bản: Park Ji-sook

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 2024/11/30 ~

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Lấy bối cảnh triều đại Joseon (1392-1910), thời kỳ phân biệt giai cấp rất rõ rệt giữa người dân thường và giới quý tộc trung lưu trong xã hội, bộ phim kể về hành trình sinh tồn gian nan, tàn khốc của một nữ nô lệ Goo Deo-gi (nghĩa là con giòi, mang ý nghĩa địa vị thấp hèn) giả danh thân phận tiểu thư quý tộc Ok Tae-young, trở thành trạng sư và có danh tính lẫn phu quân đều “thật giả lẫn lộn”; và Cheon Seung-hwi, một người nghệ nhân kể chuyện dạo, liều mạng để bảo vệ cô gái mình yêu. Bộ phim dựa trên tình tiết có thật của một vụ lừa đảo bị tráo đổi chồng xảy ra ở Pháp vào năm 1542 và vụ chồng giả dưới thời vua Seonjo (Tuyên Tổ) của Joseon vào năm 1607.





Goo Deo-gi/Ok Tae-young, diễn viên Lim Ji-yeon

Goo Deo-gi sinh ra trong một gia đình có cha và mẹ đều là nô bộc, phục vụ một gia đình quý tộc luôn đánh đập tàn bạo và coi thường mạng sống của họ. Tuy thân phận thấp hèn nhưng nàng rất thông minh, có khả năng viết và tính toán vượt trội, tính tình ấm áp luôn giúp đỡ người xung quanh. Ước mơ duy nhất của nàng là tiết kiệm tiền để bỏ trốn cùng cha và sống ở một căn nhà nhỏ cạnh biển. Cho đến một ngày, họ đã thật sự bỏ trốn, nhưng người cha lại biến mất giữa chừng. Và rồi nàng gặp tiểu thư Ok Tae-young, người không phân biệt đối xử chỉ dựa vào địa vị. Tuy nhiên, sau một vụ tấn công trong đêm, Deo-gi bị nhầm tưởng là tiểu thư Ok, người đã chết trong đêm. Với quyết tâm sống sót, nàng chấp nhận danh tính giả và sống cuộc đời của phu nhân quý tộc, bảo vệ những người nàng muốn bảo vệ.





Song Seo-in/Cheon Seung-hwi/Seong Yoon-gyeom, diễn viên Choo Young-woo





Song Seo-in/Cheon Seung-hwi

Là con trai cả nhà quan đại thần nhưng thực chất mẹ Song Seo-in xuất thân là kỹ nữ nên chàng bị gia đình họ Song ghét bỏ và gọi là kẻ điên, phải sống riêng ở gian phụ tách biệt nhà chính. Chàng là người theo chủ nghĩa lãng mạn, thích mơ mộng và những điều ảo tưởng của tiểu thuyết thay vì thơ văn; thích nhạc cụ, khiêu vũ, vẽ vời thay vì võ thuật. Sau khi biết được sự thật về thân phận của mình, chàng bị đuổi khỏi nhà và trở thành người kể chuyện dạo với nghệ danh Cheon Seung-hwi, sống chu du đây đó. Chàng rung động trước Goo Deo-gi và vì không thể quên nàng nên Seo-in đã đi khắp nơi để tìm kiếm. Bất chấp việc Deo-gi đã kết hôn với một người đàn ông giống hệt với mình, chàng vẫn không từ bỏ.

Seong Yoon-gyeom

Là đích trưởng tử của quan tri huyện Cheongsu mới được bổ nhiệm, Seong Yoon-gyeom có ngoại hình giống y đúc với Cheon Seung-hwi, nhưng anh lại toát ra khí chất nam tính và mạnh mẽ hơn với kỹ năng võ thuật xuất chúng, trình độ hiểu biết vượt trội và một trái tim ấm áp. Chàng nổi tiếng với lời đồn thổi truyền miệng chỉ hòa đồng với các công tử trong trường học và các đấng nam nhi, nên tuyệt nhiên trở thành vị phu quân người người nhà nhà mơ ước. Nhưng trên thực tế, Yoon-gyeom có một bí mật không thể nói ra.





Seong Do-gyeom, diễn viên Kim Jae-won

Là đứa con trai út của quan tri huyện Cheongsu, em trai duy nhất của Seong Yoon-gyeom, từ bé Seong Do-gyeom đã là một đứa trẻ hiểu chuyện. Khi gia đình gặp biến cố không còn người lớn trong nhà, cậu tự thu dọn đồ đạc để sang nương nhờ họ hàng trong tộc. Nhưng Gu Deo-gi (dưới danh phận Ok Tae-young), chị dâu của Do-gyeom, đã bảo vệ và che chở cho cậu, nàng đã lấy lại danh dự và tài sản cho nhà họ Seong. Từ đó, Do-gyeom thề sẽ sống và liều mạng mình để bảo vệ chị dâu. Đối với cậu, Tae-young là mẹ, là chị, là tri kỷ và cũng là người bạn duy nhất. Để báo đáp ân tình đó, cậu đã nỗ lực rất nhiều, trở thành người có thể khiến Tae-young tự hào, khiến các quý tộc trong làng phải ganh tỵ. Và rồi một nữ nhân có bản tính giống hệt chị dâu xuất hiện,vừa dịu dàng lại ôn nhã, làm Do-gyeom xao xuyến, bất giác có cảm giác quen thuộc.