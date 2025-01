FIFTY FIFTY lần đầu ghi hình chương trình Tết Nguyên đán Đài Loan sau chuyến lưu diễn tại Mỹ

Sau thành công của chuyến lưu diễn vòng quanh Mỹ, nhóm nhạc nữ FIFTY FIFTY đã lần đầu đến thăm Đài Loan và hoàn thành ghi hình chương trình đặc biệt đêm giao thừa Tết Nguyên đán Đài Loan “WE ARE 我們的除夕夜” (Đêm giao thừa năm 2025 của chúng ta) vào ngày 11/1.





“WE ARE 我們的除夕夜” là chương trình Tết lớn nhất tại Đài Loan, từng quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám như các nhóm nhạc GENBLUE, TEAM SAME, SEVEN TO EIGHT cùng các nghệ sĩ thuộc nhiều thể loại âm nhạc khác. Đặc biệt, FIFTY FIFTY là nghệ sĩ quốc tế duy nhất được mời biểu diễn tại sự kiện lần này.





Trong buổi ghi hình, nhóm đã biểu diễn live các ca khúc “Gravity” và “CUPID” cùng phiên bản tiếng Trung của “Push Your Love” từ album mini “Love Tune”. Ngoài ra, nhóm còn kết hợp biểu diễn với GENBLUE, nhóm nhạc nữ nổi tiếng tại Đài Loan từng ra mắt chính thức ở Hàn Quốc vào năm ngoái, mang đến sân khấu đặc biệt và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Các thành viên chia sẻ cảm thấy vinh dự khi lần đầu tiên đến Đài Loan và được đứng trên một sân khấu lớn, đồng thời hy vọng sẽ quay lại với hình ảnh trưởng thành hơn vào lần tới.





Chương trình “WE ARE 我們的除夕夜” năm nay sẽ được phát sóng vào ngày 28/1 lúc 6 giờ chiều (giờ Hàn Quốc), đúng dịp nghỉ Tết Nguyên đán.