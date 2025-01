CRAVITY đạt giải biểu diễn dành cho nhóm nhạc nam tại Ma Cao

ⓒ STARSHIP Entertainment

Nhóm nhạc nam 9 thành viên CRAVITY ngày 18/1 đã tham dự lễ hội âm nhạc lớn nhất châu Á “2024 SUPERSOUND FESTIVAL” tổ chức tại Ma Cao, và giành được giải thưởng ở hạng mục “Màn biểu diễn của nhóm nhạc nam”, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả qua màn trình diễn đầy năng lượng và vũ đạo hoành tráng.





‘Tại sự kiện, màn trình diễn các bài hit của nhóm như “Now or Never” (album đĩa đơn phát hành vào tháng 12 năm ngoái “FIND THE ORBIT”), “Love or Die” (album mini thứ 7), “Party Rock” (album mini thứ 4) cùng ca khúc chủ đề trong album ra mắt “JUMPER” đã khiến không khí lễ hội trở nên sôi động với sự cổ vũ nhiệt tình từ phía người hâm mộ.





Trưởng nhóm Serim chia sẻ cảm thấy vinh dự khi được biểu diễn trên một sân khấu lớn trước nhiều khán giả như vậy. Việc nhận giải thưởng này thật sự rất có ý nghĩa với nhóm, đồng thời anh cũng gửi lời cảm ơn đến các “Luvity” (tên cộng đồng người hâm mộ của CRAVITY) vì đã luôn ở bên và ủng hộ các thành viên, và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến nhiều hoạt động thú vị hơn nữa.





Kể từ khi ra mắt vào năm 2020, CRAVITY đã tạo dựng được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ bằng những phong cách và vũ đạo độc đáo, với những danh xưng “vocalvity” và “performvity” (ghép từ “gravity”, có nghĩa là trọng lực, và các từ “vocal” (giong hát), “performance” (biểu diễn), chứng minh bảng sắc riêng biệt trong khả năng ca hát và vũ đạo của mình. Bên cạnh đó, nhóm còn giành chiến thắng tại chương trình “Road to Kingdom: ACE OF ACE” vào năm ngoái.





Màn trình diễn của CRAVITY tại “2024 SUPERSOUND FESTIVAL” sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ 40 phút tối ngày 5/2 trên kênh SBS.





Ngoài ra, các nhóm nhạc K-pop được vinh danh nhận giải biểu diễn tại sự kiện này còn có Kep1er (hạng mục dành cho nhóm nữ), ban nhạc Xdinary Heroes (hạng mục dành cho ban nhạc), MAMAMOO+ (hạng mục dành cho Vocal) và B2B (hạng mục dành cho nhóm Vocal).