Ngoại già hồi xuân 2024 (Who is she 2024)

Tên tiếng Hàn: 수상한 그녀

Thể loại: Phim truyền hình tình cảm, tâm lý

Diễn viên: Kim Hae-sook, Jung Ji-so, Jung Jin-young, Chae Won-bin, Jeong Bo-seok

Đạo diễn: Park Yong-soon

Kịch bản: Heo Seung-min

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 18/12/2024 ~ 23/1/2025

Số tập dự kiến: 12 tập





Giới thiệu:

Remake lại từ bộ phim điện ảnh Miss Granny (2014) (còn được biết đến là “Ngoại già tuổi đôi mươi”), phiên bản truyền hình “Ngoại già hồi xuân 2024” xoay quanh nhân vật Oh Mal-soon, một người mẹ, một người bà và một người phụ nữ đã dành cả cuộc đời để hy sinh cho gia đình, luôn đặt chồng con hơn cả bản thân mình. Bà nghĩ rằng đó là bổn phận và trách nhiệm, xem đó là tình yêu thương dành cho con cái nhưng họ lại không nhận ra được điều đó, khiến bà cảm thấy buồn tủi và cô đơn. Rồi Oh Mal-soon hoài niệm về tuổi trẻ của mình, lúc bà vẫn còn xinh đẹp và ước rằng nếu thời gian có thể quay lại sẽ nhất định sống vì chính mình hơn. Một ngày nọ, phép màu xảy đến, Oh Mal-soon bỗng “hồi xuân” trở thành một cô gái trẻ tràn đầy sức sống. Khi khám phá những điều mới mẻ trong hình hài mới, bà dần nhận ra sự hy sinh bà dành cho gia đình có thể là nỗi đau và sự áy náy đối với họ. Và dù là già hay trẻ thì mỗi độ tuổi đều có nét đẹp riêng biệt khi mỗi ngày trôi qua đều là những khoảnh khắc quý giá.





Oh Mal-Soon, diễn viên Kim Hae-sook

Là chủ quán canh gukbab mang tên mình, bà Oh Mal-Soon dù đã 73 tuổi nhưng cử chỉ vẫn nhanh nhạy thoăn thoắt, giọng nói hào sảng, ngay thẳng và là một người phụ nữ kiên cường. Sau khi mất chồng khi còn trẻ, bà Mal-soon làm đủ công việc lao động chân tay từ phụ hồ đến tạp vụ để kiếm sống rồi trở thành bà chủ của một quán ăn nổi tiếng tại quận Jongno, một tay nuôi dạy con gái ăn học trở thành giám đốc quản lý của tập đoàn lớn. Từ khi con còn bé, bà không muốn con mình sống dựa dẫm vào tiền bạc nên luôn giấu kín tình hình tài chính, kiếm được nhiều tiền cũng không phung phí một xu. Bà muốn con gái không bị ràng buộc bởi cha mẹ và tập trung theo đuổi ước mơ lớn lao hơn, sống tự do và mạnh mẽ nên thậm chí đã cấm con đến quán phụ giúp hay lởn vởn gần đấy. Nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc, con gái bà - Ban Ji-sook - dù thành tài nhưng mối quan hệ giữa hai mẹ con lại trở nên xa cách. Mal-soon không ngờ sự cứng rắn của mình lại trở thành vết thương lòng khó chữa lành cho con gái. Và bà dành phần bù đắp tình cảm đó cho cháu gái để chuộc lỗi phần nào. Nhưng khi những hiểu lầm ngày càng đi xa, cả hai đã cãi vả nảy lửa rồi bà giận dữ bỏ nhà ra đi. Trong lúc tuyệt vọng, bà Mal-soon nhận được một cơ hội bất ngờ, mở ra hy vọng thay đổi cuộc sống của mình.





Oh Doo-ri/Emily, diễn viên Jung Ji-so

Là một thực tập sinh sáng giá và là con át chủ bài của công ty giải trí UNIS Entertainment. Cô sở hữu tài năng vượt trội, một vẻ đẹp hoàn hảo nên được chọn đảm nhận vị trí giọng ca chính trong nhóm nhạc nữ dự kiến sắp ra mắt. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, Emily đột nhiên biến mất. Rồi khi xuất hiện, Emily giới thiệu mình với cái tên mới Oh Doo-ri, thay đổi hoàn toàn 180 độ khiến mọi người ngỡ ngàng. Trong khi Emily là một cô gái khó gần và có vẻ ngoài lạnh lùng, thì Doo-ri lại là người có tính cách kỳ quặc và không thể đoán trước, như thể một người phụ nữ già dặn với lối sống thẳng thắn, có phần bất cần, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Ngoài thông tin là cháu gái của một người bạn thân lâu năm của Mal-soon, tất cả mọi thứ về Doo-ri hoàn toàn là một bí ẩn. Dù bị chế giễu vì phong cách thời trang quê mùa nhưng khả năng ca hát của cô là không thể phủ nhận, một giọng ca sâu lắng và đầy cảm xúc chân thành mà những ca sĩ trẻ ngày nay khó có thể bắt chước, khiến cô trở thành một nhân vật đầy sức hút.





Daniel Han, diễn viên Jung Jin-young

Có tên thật là Han Jun-hyuk, Daniel Han là nhà sản xuất thiên tài, người lên kế hoạch cho nhóm nhạc nam đình đám của UNIS Entertaiment. Với khả năng phân tích sắc bén, phán đoán nhanh chóng trong những tình huống khẩn cấp, cùng kinh nghiệm lâu năm trong ngành giải trí đã giúp Daniel Han trở thành biểu tượng của sự hoàn hảo tại công ty. Trước đây, anh từng đảm nhận vị trí trưởng nhóm trong nhóm nhạc nổi tiếng khắp châu Á Ignis. Tuy nhiên, sự nghiệp của Jun-hyuk đã bị hủy hoại khi chính anh tự công nhận một kẻ theo dõi là bạn gái của mình, người gây ra những vụ việc như xâm nhập nơi ở, nghe lén và thu thập trái phép thông tin chuyến bay của nam thần tượng. Dù vậy, việc một nhân tài trong ngành như anh rời xa giới giải trí là điều tiếc nuối đối với nhiều người hâm mộ. Bằng tài năng và sự dẫn dắt tuyệt vời, Daniel Han đã góp phần cho sự phát triển đáng kinh ngạc của công ty. Nhưng ít người biết anh có ý định muốn rời khỏi đây. Trước khi điều đó xảy ra, anh phải hoàn tất kế hoạch ra mắt cho một nhóm nhạc nữ toàn cầu. Tuy nhiên, sự xuất hiện kỳ lạ của Emily và Oh Doo-ri đã làm lung lay tâm lý cũng như kế hoạch cuộc đời anh.