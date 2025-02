“Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” bản Hàn công chiếu tại khắp các nước châu Á

ⓒ MANAGEMENT RUN, JYP Entertainment





Bộ phim “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” phiên bản Hàn Quốc (그 시절, 우리가 좋아했던 소녀), do hai ngôi sao làng nhạc K-pop là Jin-young (B1A4) và Dahyun (Twice) tham gia diễn xuất, chính thức ra mắt lần lượt tại khắp châu Á và có chuyến lưu diễn tại Indonesia.





“Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” là phiên bản remake từ phim điện ảnh Đài Loan đình đám có tựa gốc tiếng Anh “You Are the Apple of My Eye” trình làng vào năm 2011. Nội dung kể về mối tình đầu ngây thơ, trong sáng năm 18 tuổi của chàng trai Jin-woo (do Jin-young thủ vai) dành cho cô bạn cùng lớp Seon-ah (Dahyun), cậu đã che giấu tình cảm ấy trong một thời gian dài trước khi bộc bạch.





Vào ngày 21/2 tới, bộ phim sẽ phát hành lần lượt tại Hàn Quốc và 34 quốc gia khác như Indonesia, Thái Lan, Philippines, Đài Loan, Nam Mỹ, Singapore, Malaysia, Việt Nam và Hong Kong. Tại Việt Nam, cụm rạp chiếu phim lớn nhất nước này là CGV chịu trách nhiệm phân phối trực tiếp, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả địa phương.





Cũng có tin đồn rằng đấu thầu cạnh tranh mua quyền phân phối phim “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” bản Hàn đã diễn ra ở một số khu vực, lập kỷ lục hiếm thấy về lượng đặt trước ở nước ngoài đối với một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc.