Hai ca khúc của TXT đồng thời đạt chứng nhận vàng của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ

ⓒ Big Hit Music





Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA) trên trang web chính thức ngày 6/2 (giờ địa phương) đã công bố hai ca khúc “0X1=LOVESONG (I Know I Love You)” và “5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나” (Thấy anh và em trên bầu trời lúc 5 giờ 53 phút) của nhóm nhạc nam Tomorrow By Together (TXT) nhận được chứng nhận Vàng của Hiệp hội nhờ doanh số ấn tượng.





Dựa trên doanh số bán hàng tại Mỹ, RIAA trao chứng nhận “Vàng” cho album và đĩa đơn bán hơn 500.000 bản, chứng nhận “Bạch kim” khi tiêu thụ hơn 1 triệu bản, chứng nhận “Đa bạch kim” nếu đạt hơn 2 triệu bản và “Kim cương” với lượng tiêu thụ trên 10 triệu bản. Tổng lượng album tiêu thụ được tính theo doanh số bán album vật lý và album kỹ thuật số, cùng lượt tải xuống, lượt phát trực tuyến âm thanh và cả video.





Với thành tích này, TXT đã có tổng cộng ba chứng nhận Vàng, và cũng là nghệ sĩ K-pop đầu tiên đạt chứng nhận Vàng từ RIAA sau Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) với album mini thứ 5 “이름의 장: Temptation” (Chương của tên: Cám dỗ) trong năm 2023.





“0X1=LOVESONG (I Know I Love You)” là ca khúc chủ đề từ album thứ 2 của TXT “혼돈의 장: FREEZE” (Chương của sự hỗn độn: Đóng băng), tự hào về niềm tin vững chắc trước tình yêu dành cho đối phương, từng đứng đầu trong danh sách “25 bài hát K-pop hay nhất năm 2021 do các chuyên gia bình chọn” trên tạp chí âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ). Còn “5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나” là ca khúc chủ đề trong album mini thứ 3 “minisode1 : Blue Hour” phát hành vào 10/2020, diễn tả cảm xúc phức tạp của những thiếu niên khi cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ với thế giới và những người bạn xung quanh khi ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn tháng 10 vào lúc 5 giờ 53 phút.