“Perfect Night” của Le Sserafim cán mốc 400 triệu lượt phát lại trên Spotify 

ⓒ SOURCE MUSIC





Theo nền tảng phát nhạc trực tuyến toàn cầu Spotify ngày 11/2, đĩa đơn kỹ thuật số tiếng Anh đầu tiên của nhóm nhạc nữ Le Sserafim là “Perfect Night” đã ghi nhận 400.165.139 lượt phát lại. Đây là con số cao nhất nhóm từng đạt được trong khoảng thời gian ngắn nhất chỉ sau 1 năm 4 tháng kể từ khi phát hành đĩa đơn này vào tháng 10/2023. Trước đó, ca khúc này cũng từng lập kỷ lục là bài hát đạt 300 triệu lượt phát lại tích lũy trong thời gian ngắn nhất của nhóm.





“Perfect Night” do thành viên Huh Yun-jin tham gia viết lời, mang thông điệp tích cực rằng dù ngày hôm nay không hoàn hảo cũng có thể thú vị nếu ở bên một người đồng nghiệp có cùng chí hướng, và không có gì khác quan trọng hơn việc chúng ta được ở bên nhau. Video âm nhạc (MV) của bài hát này là sản phẩm hợp tác với trò chơi bắn súng theo đội “Overwatch 2” của công ty giải trí Blizzard Entertainment, không chỉ thu hút cộng đồng fan Kpop mà còn được đông đảo game thủ quan tâm. Tính đến sáng 13/2, MV trên YouTube đã thu về hơn 115,56 triệu lượt xem.





Như vậy, bao gồm cả “Perfect Night”, các cô nàng Le Sserafim tính đến nay đã có 12 ca khúc đạt mốc “trăm triệu lượt phát trực tuyến” trên Spotify như “ANTIFRAGILE” (500 triệu+); “FEARLESS” (300 triệu+); “UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)”, “Smart”, “EASY”, “Eva, Xi-sê và vợ lão râu xanh”, “CRAZY”, “Sour Grapes” (200 triệu+); “Blue Flame”, “Impurities”, “Good Parts (when the quality is bad but I am)” (100 triệu+).