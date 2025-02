NME (Anh) vinh danh các tân binh K-pop tiềm năng trong năm 2025

ⓒ PLEDIS Entertainment, HYBE UMG, THE MUZE ENTERTAINMENT





Tạp chí phê bình âm nhạc của Anh NME (New Musical Express) ngày 13/10 (giờ Hàn Quốc) đã công bố danh sách “100 tân binh tiềm năng trong năm 2025” (The NME 100: essential emerging artists for 2025), là những nghệ sĩ được kỳ vòng sẽ dẫn đầu thị trường âm nhạc đại chúng toàn cầu. Trong đó, 4 nhóm nhạc K-pop TWS, BADVILLAIN, KATSEYE, RESCENE đều có tên trong danh sách. Đáng chú ý, các nhóm nhạc này đều có nhiều điểm tương đồng, làm nổi bật nên các mô tuýp của tân binh K-pop như Hoài niệm (Nostalgia), vũ đạo chuẩn xác (Dance Precision), Năng động (Dynamic).





TWS là nhóm nhạc nam K-pop duy nhất lọt vào danh sách này. Chỉ trong một năm, nhóm đã nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với loạt hit “첫 만남은 계획대로 되지 않아” (Cuộc gặp đầu tiên không theo như kế hoạch), “내가 S면 넌 나의 N이 되어줘” (Nếu anh là S, em hãy là N của anh), và “마지막 축제” (Lễ hội cuối cùng). NME đánh giá TWS là “biểu tượng tuổi trẻ”, thu hút người nghe bằng dòng nhạc nhẹ nhàng, đậm chất hoài niệm và trữ tình, làm sống lại những cảm xúc thời niên thiếu, tiếp cận chủ đề tuổi trẻ theo cách sâu sắc hơn, khác biệt với nhiều nhóm nam K-pop thường theo đuổi phong cách mạnh mẽ, táo bạo.





KATSEYE là nhóm nhạc nữ hợp tác giữa Hybe và hãng Geffen Records (Mỹ), cũng lọt vào danh sách nhờ phong cách Y2K (những năm 2000) hoài cổ và vũ đạo sắc nét, một nét riêng biệt của K-pop. NME nhận xét nhóm sở hữu chất nhạc cuốn hút, vui nhộn và đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.





Cùng ra mắt vào năm 2024, hai nhóm nữ khác cũng gây chú ý là RESCENE và BADVILLAIN với phong cách âm nhạc đối lập. RESCENE gây ấn tượng với chất nhạc mang hơi hướng hoài cổ, được NME khen ngợi là một tân binh có đủ tố chất để trở thành nhóm nữ hàng đầu. Trong khi đó, BADVILLAIN với đội hình gồm 7 thành viên, chinh phục khán giả bằng phong cách girl crush (hình tượng phụ nữ tuyệt vời đến mức ngay cả những người cùng giới cũng phải lòng) mạnh mẽ. Đặc biệt, hai thành viên xuất thân từ giới vũ công chuyên nghiệp là Emma và Chloe Young được đánh giá có khả năng làm chủ sân khấu vượt trội.





Ngoài ra, danh sách trên còn có sự góp mặt của ban nhạc Sailor Honeymoon, một nhóm theo đuổi dòng nhạc indie punk (kết hợp giữa indie và punk rock), thu hút sự chú ý nhờ tinh thần nổi loạn sảng khoái trong âm nhạc.