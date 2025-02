Các nghệ sĩ K-pop đạt vị trí cao trong Bảng xếp hạng năm 2024 của Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế

ⓒ PLEDIS Entertainment, BELIFT LAB, STARSHIP Entertainment





Ngày 18/2 (theo giờ địa phương), Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) đã công bố các bảng xếp hạng năm 2024 trên trang web chính thức, trong đó có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ K-pop. IFPI gồm 8.000 thành viên là các hãng thu âm trên thế giới, công bố các danh sách thể hiện xu hướng của ngành công nghiệp âm nhạc như nghệ sĩ, album, đĩa đơn... hang năm.





Trong hạng mục “Bảng xếp hạng nghệ sĩ toàn cầu 2024” (Global Artist Chart 2024), Seventeen là nghệ sĩ K-pop xếp hạng cao nhất với vị trí thứ 3, sau nữ ca sĩ Taylor Swift và nam rapper Drake. Tiếp theo đó là Stray Kids ở vị trí thứ 5 và Enhypen lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng này ở vị trí 14.





Mặt khác, Enhypen là nghệ sĩ K-pop có thứ hạng cao nhất tại bảng xếp hạng “Album toàn cầu 2024” (Global Album Chart 2024) với album thứ hai “ROMANCE : UNTOLD” ở hạng 4. Hai album của Seventeen “Spill The Feels” cùng “17 is right here” lần lượt xếp hạng 6 và 8. Cuối cùng là album “ATE” của Stray Kids tại hạng 10.





Ở “Bảng xếp hạng doanh số bán album toàn cầu 2024” (Global Album Sales Chart), được tính dựa trên doanh số bán album vật lý và tổng lượt tải album trên toàn cầu, bên cạnh vị trí số 1 thuộc về Taylor Swift thì đây chính là sân chơi của các nghệ sĩ K-pop khi có đến 9 trong số 10 album xếp đầu bảng thuộc về các nghệ sĩ K-pop như Enhypen, Seventeen, Stray Kids, IVE, NCT Dream, aespa và Tomorrow By Together (TXT). Trong đó, IVE chính là nghệ sĩ nữ K-pop năm thứ 2 lọt vào bảng xếp hạng này với album “IVE SWITCH” tại vị trí thứ 7.