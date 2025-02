nu kidz : out the box – ARrC

Ca sĩ / Nhóm nhạc: ARrC (아크)

Tên album / Đĩa đơn: nu kidz : out the box

Ngày phát hành: 18/02/2025





Ca khúc

Nu kidz Loop.dll Accident ~ at the studio Alien in Seoul Connected









Giới thiệu

Album mini thứ 2 “nu kidz: out the box” phát hành trong chiều tối ngày 18/2, chính là album thứ 2 sau khoảng thời gian 6 tháng kể từ album ra mắt của nhóm nhạc nam ARrC.





Sau khi cho thấy sức quyến rũ tươi mới khi ra mắt thì lần này sẽ là những nét cá tính và phóng khoáng hơn. Ngoài ra thì những thay đổi về mặt hình ảnh cùng sự độc đáo cũng làm tăng cao sự kỳ vọng của fan hâm mộ dành cho album, ngay từ khi thông tin về màn comeback của nhóm được công bố. Còn một đặc điểm để người hâm mộ mong chờ lần trở lại này của ARrC chính là sự xuất hiện của thành viên Andy, được yêu mến với nguồn năng lượng tích cự và sức quyến rũ bất ngờ trên sân khấu của chương trình “PROJECT 7” (của đài JTBC), được thêm vào đội hình để làm đa dạng hơn màu sắc của 7 thành viên. Và cũng hứa hẹn sẽ truyền tải thông điệp sống động hơn thông qua âm nhạc độc đáo dựa trên hip-hop, để mang đến cho người hâm mộ một cảm giác hip-hop mạnh mẽ hơn trong lần trở lại này, cùng độ hoàn thiện cao với sự hỗ trợ của các nhà sản xuất hàng đầu trong và ngoài Hàn Quốc.





Album này gồm 5 bài hát với ca khúc chủ đề là “nu kidz” và 4 bài hát b-side là “loop.dll”, “accident ~ at the studio”, “alien in Seoul”, và “connected”, đi kèm là 5 cảm xúc khác nhau dành cho người nghe từ sôi động, du dương, quyến rũ hay không khí cô đơn, tựa như một người nước ngoài sống độc lập ở Seoul, cùng cả phần rap thật mạnh mẽ và tự do.





Ca khúc chủ đề “nu kidz” thì sẽ là sự kết hợp giữa nhạc cụ tổng hợp analog cổ điển và hoài cổ với giọng hát hấp dẫn của các thành viên ARrC, cùng nhịp điệp siêu catchy, gợi cho chúng ta về một bộ phim thanh xuân thật đẹp.