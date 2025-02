Alivio – Chungha

Ca sĩ / Nhóm nhạc: 청하 (Chungha)

Tên album / Đĩa đơn: Alivio

Ngày phát hành: 12/02/2025





Ca khúc

Creepin’ Salty (hát cùng Sunmi) Loyal STRESS Beat of My Heart Even Steven (Happy Ending) Thanks for the Memories Still A Rose









Giới thiệu

Đĩa đơn mở rộng (EP) “Alivio” với 8 bài hát đúng chất Chungha phát hành trong chiều tối ngày 12/2, đã đáp ứng được kỳ vọng mong đợi của rất nhiều người hâm mộ sau khoảng thời gian dài chờ đợi. EP “Alivio” có nghĩa là “sự thoải mái” hay “sự nhẹ nhõm”, ghi lại mọi căng thẳng trong cuộc sống và sự giải thoát khỏi những trạng thái đó cùng những khoảnh khắc chìm đắm trong cảm xúc khác nhau tràn ngập giữa chúng ta. Hơn nữa, Chungha còn mang đến sự can đảm và an ủi cho người nghe bằng chính giọng hát quyến rũ “hớp hồn” của mình thì lại càng được mong chờ hơn.





8 bài hát của album thì bao gồm 2 bài chủ đề kép là “Stress” và “Thanks for the Memories”, cùng các bài hát b-side khác là “Creepin’”, “Salty” (kết hợp với Sunmi), “Loyal”, “Beat of My Heart”, “Even Steven (Happy Ending)” và “Still a Rose”.





Trong đó thì ca khúc chủ đề kép “Stress” là ca khúc dẫn dắt dòng cảm xúc chính của album. Chính Chungha đã tham gia viết lời bài hát để giải phóng những cảm xúc đè nén bị căng thăng, và thể hiện dũng khí theo đuổi hạnh phúc theo cách riêng của mình. “Stress” sẽ là bài hát dance dựa trên nền nhạc house với năng lượng mạnh mẽ cùng thông điệp rằng “hãy buông bỏ những áp lực xã hội, những lo lắng, sức nặng của cuộc sống thường nhật mà ai trong cuộc sống hiện đại đều trải qua, và hãy yêu thương bản thân một cách trọn vẹn và tận hưởng thoải mái cuộc sống này”.





Ca khúc chủ đề còn lại “Thanks for the Memories” thì lại là một bài pop vui tươi để hồi tưởng lại mối tình đã qua và biết ơn những khoảnh khắc hạnh phúc đã có cùng nhau, cũng như mong muốn tiến về phía trước với sự tôn trọng lẫn nhau ngay cả sau khi chia tay.





Bên cạnh “Stress” thì Chungha còn tham gia viết lời cho ca khúc dành tặng fan là “Beat of My Heart” để gửi gắm nỗi niềm của mình dành cho người hâm mộ. Cùng với đó, Sunmi cũng góp giọng trong ca khúc b-side “Salty” để tiếp thêm sức mạnh cũng như nâng cao thêm sự kỳ vọng cho EP này.