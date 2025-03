Mâu thuẫn về việc Xiumin không thể tham gia Music Bank và các chương trình có nghệ sĩ SM tham gia 

ⓒ INB100





Công ty quản lý của nam ca sĩ Xiumin là INB100, công ty con của One Hundred Label, ngày 4/3 đã cho biết Xiumin sẽ phát hành album solo “Interview X” vào ngày 10/3 sau khoảng thời gian gần 3 năm. INB100 đã nỗ lực thực hiện các hoạt động quảng bá cho album này, gồm cả việc liên lạc với các đài truyền hình, nhằm đảm bảo cho nam ca sĩ sẽ có những sân khấu trình diễn tốt nhất. Tuy nhiên, đại diện của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã không tiếp nhận hay phản hồi những liên lạc từ phía công ty.





Công ty cũng cho biết thêm rằng gần đây KBS mập mờ bày tỏ không rõ ràng quan điểm rằng Xiumin sẽ không thể tham gia hay xuất hiện trong các chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ công ty quản lý cũ của nam ca sĩ là SM Entertaiment, bao gồm cả chương trình âm nhạc của đài KBS là Music Bank.





Theo đó, INB100 kêu gọi KBS hãy nghĩ đến nghệ sĩ và người hâm mộ trước tiên, đây là một hành động thiếu công bằng và nhấn mạnh sẽ cố gắng hết sức cũng như không bỏ cuộc để giải quyết tình huống này. Đồng thời, công ty sẽ tìm cách tổ chức các sự kiện khác để mang đến những màn trình diễn tốt nhất và tạo nên những kỷ niệm đẹp cùng với người hâm mộ.





Đáp lại, KBS lên tiếng phủ nhận việc Xiumin bị cấm biểu diễn trên Music Bank là thông tin không có cơ sở. Đại điện đội ngũ sản xuất vẫn đang thường xuyên liên lạc với phía công ty quản lý của Xiumin.





Ngoài ra, đồng sáng lập One Hundred label là MC Mong trong ngày 5/3 cũng đã bày tỏ quan điểm lên tiếng chỉ trích hướng đến người đại diện của SM là Lee Seong-soo thông qua một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình, cho rằng đây là hành động lợi dụng quyền lực và điều này còn tồi tệ hơn cả bạo lực học đường.





Mâu thuẫn giữa hai bên dẫn đến ảnh hưởng cho các chương trình khác. Cụ thể, nghệ sĩ trực thuộc One Hundred Lee Mu-jin đã không tham gia ghi hình cho chương trình “Lee Mujin Service” thuộc kênh Youtube KBS Kpop, nơi nam ca sĩ giữ vai trò là MC chính. Ngoài ra, buổi ghi hình chương trình “Hỏi bất cứ điều gì” (무엇이든 물어보살) của đài KBS Joy vào ngày 7/3 cũng bị hủy bỏ do nghệ sĩ hài Lee Soo-geun thuộc One Hundred không tham gia.