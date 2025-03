“Đại tiệc” giải thưởng của làng nhạc K-pop tại Lễ trao giải “Đĩa vàng Nhật Bản lần thứ 35”

ⓒ PLEDIS Entertainment, BELIFT LAB, SM Entertainment





Hiệp hội công nghiệp ghi âm Nhật Bản (RIAJ) ngày 12/3 đã công bố danh sách nghệ sĩ thắng giải của giải thưởng “Đĩa vàng Nhật Bản lần thứ 39” (Japan Golden Disk Award). Trong số đó, nhiều nghệ sĩ trong làng nhạc K-pop đã ghi dấu ấn khi chiến thắng nhiều hạng mục giải thưởng trong sự kiện lần này.





Giải thưởng “Đĩa vàng Nhật Bản” bắt đầu tổ chức từ 1987, vinh danh nghệ sĩ hay tác phẩm đã đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc trong một năm vừa qua, dựa trên dữ liệu khách quan như hiệu suất bán hàng, lượt phát trực tuyến và lượt tải xuống cho các album và video âm nhạc (MV) được phát hành trong năm.





Theo đó, Seventeen đã tỏa sáng khi trở thành nghệ sĩ giành được nhiều giải trưởng nhất trong số các nghệ sĩ nước ngoài với tổng cộng 4 giải. Đầu tiên là “Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất” với doanh số bán hàng cao nhất dựa trên các thành tích như album vật lý, MV và lượt phát trực tuyến. Nhóm đã chiến thắng ở hạng mục này trong năm thứ hai liên tiếp. Ngoài ra, hai album “17 IS RIGHT HERE” và “SPILL THE FEELS” còn lọt vào “Top 3 album hay nhất” và mang về chiến thắng “Album của năm” ở hạng mục châu Á.





Tiếp đến là nhóm nữ ILLIT, nghệ sĩ vừa đạt chứng nhận Bạch kim kép từ RIAJ vào tháng 1 vừa qua với hơn 200 triệu lượt phát lại, bằng ca khúc ra mắt “Magnetic” đã được xướng tên ở 3 giải “Ca khúc có lượt tải về nhiều nhất năm”, “Ca khúc có lượt phát nhiều nhất năm” ở hạng mục châu Á, cùng “Bài hát có lượt phát trực tuyến nhiều nhất năm”.





Các cô nàng aespa cũng rinh về 2 giải thưởng “Nghệ sĩ mới xuất sắc của năm” cùng “Top 3 nghệ sĩ xuất sắc nhất”, sau khi chính thức ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 7 năm ngoái cùng đĩa đơn “Hot Mess”.





Nếu các chàng trai nhà bên BoyNextDoor lần đầu tiên ẵm về giải “Top 3 nghệ sĩ xuất sắc nhất” tại Lễ trao giải này, thì ZeroBaseOne là cái tên được xướng danh nhận về “Nghệ sĩ tân binh xuất sắc” trong hạng mục châu Á. Ngoài ra, giải “5 album xuất sắc nhất” đã gọi tên nhóm nam toàn cầu tại Nhật Bản của công ty giải trí HYPE Japan với album thứ 2 “Yukiakari” (雪明かり/유키아카리).