Nhiều nghệ sĩ K-pop thắng lớn tại “Giải thưởng âm nhạc iHeartRadio” của Mỹ

ⓒ KQ Entertainment, Big Hit Music, JYP Entertainment





Theo danh sách những nghệ sĩ đạt giải được công bố vào ngày 18/3 (giờ Hàn Quốc) của lễ trao giải Giải thưởng âm nhạc iHeartRadio tổ chức tại Los Angeles, Mỹ, có ba nhóm nhạc và hai nghệ sĩ solo của làng nhạc K-pop đã được vinh danh là người chiến thắng ở các hạng mục quan trọng, cho thấy sức mạnh không thể phủ nhận của K-pop trên thị trường âm nhạc quốc tế.





Nhóm nhạc nam Ateez được xướng tên là “Nghệ sĩ K-pop của năm” nhờ thành công vượt bậc với album mini thứ 10 “GOLDEN HOUR: Part.1”. Theo báo cáo cuối năm 2024 của Công ty phân tích âm nhạc và giải trí Luminate (Mỹ), doanh số album này đã vượt mốc 250.000 bản tại Mỹ, xếp thứ 4 về doanh số album CD tại nơi đây. Tiếp nối thành công, album mini “GOLDEN HOUR: Part.2” của nhóm cũng đứng đầu trên bảng xếp hạng “Billboard 200” của trang âm nhạc uy tín Billboard ngay sau khi phát hành.





Ngoài ra, album “ATE” tiếp tục giúp nhóm nam Stray Kids làm nên lịch sử khi giành giải “Album K-pop của năm” năm thứ hai liên tiếp. Ngay trong tuần đầu phát hành, album đã cán mốc 232.000 bản tại Mỹ và leo thẳng lên hạng 1 “Billboard 200”, kéo dài chuỗi 5 album liên tiếp đạt vị trí quán quân của nhóm kể từ “ODDINARY” (2022). Đặc biệt, với album SKZHOP HIPTAPE '合' (HOP) phát hành vào ngày 13/12 năm ngoái, Stray Kids đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 6 lần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng “Billboard 200”, lần đầu tiên trong lịch sử 69 năm của bảng xếp hạng này.





Bên cạnh đó, nhóm nữ ILLIT đã vượt qua các đối thủ như BabyMonster, NCT Wish, TWS và chiến thắng ở hạng mục “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (K-pop)”. Dù chỉ mới ra mắt một năm (3/2024), nhóm đã mang về thành công lớn với album mini đầu tay “SUPER REAL ME”, đặc biệt là ca khúc chủ đề “Magnetic” đã tạo nên “cơn sốt” cả trong và ngoài nước, giúp ILLIT lọt vào bảng xếp hạng “Hot 100” (Billboard, Mỹ) và “Top 100 đĩa đơn chính thức” của Anh.





Đối với nghệ sĩ solo, thành viên Jimin của Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã giành chiến thắng với “Who”, bài hát chủ đề của album solo thứ hai “MUSE” ở hạng mục “Ca khúc K-pop của năm”. Trong khi đó, thành viên Yeonjun của Tomorrow by Together (TXT) với mixtape “GGUM” cũng ghi dấu ấn ở “Thử thách vũ đạo K-pop được yêu thích nhất”, hạng mục mới được iHeartRadio ra mắt năm nay do khán giả bình chọn.