“Khải thị” và “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” đồng loạt xếp hạng 1 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Netflix

Hai bộ phim Hàn Quốc “Sách Khải huyền” (Revelations, còn được biết đến với tên “Khải thị” tại Việt Nam) và “Ta vất vả lắm rồi”, còn được biết đến với tên When life gives you tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) chiếu trên nền tảng Netflix đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất lần lượt trên hai bảng xếp hạng toàn cầu dành cho phim và chương trình thuộc hạng mục không phải tiếng Anh (Global Top 10 Non-English Movies và Global Top 10 Non-English Shows) của nền tảng này, chứng minh sức hút mạnh mẽ trên toàn thế giới.





Bộ phim “Khải thị” ra mắt vào ngày 21/3 vừa qua kể về câu chuyện theo đuổi niềm tin riêng của một mục sư Sung Min-chan (Ryu Jun-yeol thủ vai) tin rằng việc kết tội thủ phạm của vụ mất tích là ý muốn linh thiêng của Chúa, và viên cảnh sát Lee Yeon-hui (do Shin Hyun-been đóng), người phụ trách vụ án mất tích bị ám ảnh bởi linh hồn người em trai quá cố. “Khải thị” đã nhanh chóng gây tiếng vang lớn chỉ sau 3 ngày ra mắt, đạt 5,7 triệu lượt xem, đưa tác phẩm leo lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phim nói trên.





Phim còn lọt vào bảng xếp hạng 10 bộ phim tại 39 quốc gia, bao gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Argentina, Nhật Bản và Indonesia, khẳng định mức độ phổ biến toàn cầu.



Ngoài ra, “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” cũng đã chứng minh sức hút vượt biên giới khi lần lượt xếp hạng thứ 4 và thứ hai ở hai đợt phát hành màn thứ nhất và hai trước đó. Sau đó tiếp tục vươn lên hạng nhất toàn cầu trong hạng mục sê-ri phim không phải tiếng Anh sau khi màn thứ ba trong phim ra mắt (21/3), ghi nhận 5,5 triệu lượt xem. Tác phẩm kể về cuộc sống của “đứa trẻ ương bướng” Oh Ae-sun và “chàng khờ” Yang Gwan-sik với biệt danh “trụ gang đúc của gia đình” qua bốn mùa ở đảo Jeju, Hàn Quốc.





Bộ phim đã chinh phục khán giả trên khắp thế giới, lọt vào bảng xếp hạng 10 bộ phim tại 42 quốc gia, bao gồm Brazil, Colombia, Việt Nam, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc.





Cả hai bộ phim hiện được chiếu độc quyền trên nền tảng Netflix.