Hàng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc quyên góp ủng hộ khắc phục thiệt hại do cháy rừng

Hàng loạt ngh ệ s ĩ Hàn Quốc đã quyên góp số tiền lớn để k h ắ c ph ụ c thiệt hại từ vụ cháy rừng quy mô lớn ở các địa phương phía Đông Nam Hàn Quốc kéo dài trong suốt 10 ngày kể từ ngày 21/3 vừa qua. Tính đến ngày 30/3, c ác vụ cháy rừng đã khiến 30 người thiệt mạng, 45 người bị thương, hơn 48.000 héc-ta rừng bị cháy, hơn 3.000 căn nhà bị thiêu rụi, nhiều di sản quốc gia bị hư hại, và hàng nghìn người dân vẫn phải ở nơ i lánh trú và chưa thể trở về nhà.





Đặc biệt, thành viên Jungkook của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) , cùng nhóm nhạc Seventeen đã quyên góp lần lượt 1 tỷ won ( 6 80 . 0 00 USD ) .





Ngoài ra, nam ca sĩ G-Dragon cũng quyên góp số tiền 300 triệu won ( 204 . 0 00 USD) thu được từ buổi biểu diễn ngày 29-30/3 tại thành phố Goyang ( t ỉ n h G y e o n g g i ), thành viên Baekhyun (EXO) và nữ ca sĩ IU thì ủng hộ 200 triệu won (136.000 USD) để chung tay phục hồi thiệt hại và hỗ trợ lực lượng chữa cháy cũng như các nạn nhân. Ngoài ra, ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jun-ho, j-hope và Suga (BTS), Taeyeon (SNSD), Seulgi (Red Velvet), diễn viên Jang Keun-suk, ca sĩ Lee Young-ji, Lee Hyori, Lyn và Kim Jong-kook, Kim Hee-jae, vợ chồng diễn viên Kim So-yeon và Lee Sang-woo cũng cùng chung sức, quyên góp giúp đỡ cho các khu vực chịu thiệt hại trong vụ cháy rừng lần này, với hy vọng người dân có thể sớm quay trở lại cuộc sống thường nhật.