Giới giải trí Hàn Quốc bị ảnh hưởng do vụ xét xử luận tội Tổng thống

ⓒ MBC

Trong bối cảnh Tòa án Hiến pháp ấn định ngày 4/4 để ra phán quyết về vụ xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, giới giải trí Hàn Quốc đang bị ảnh hưởng lớn khi hàng loạt lịch phát sóng và các buổi họp báo bị hoãn hoặc hủy.





Đài MBC ngày 2/4 thông báo vẫn chưa quyết định về lịch phát sóng, bao gồm cả lịch ra mắt tập đầu tiên của bộ phim truyền hình “Crushology 101” (tạm dịch: Lớp khoa học 101). Bộ phim này vốn dự kiến lên sóng tập đầu tiên vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 4/4. Song việc Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết về vụ xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vào 11 giờ sáng cùng ngày có thể sẽ khiến tập đầu tiên của bộ phim sẽ bị hoãn lại. Mặc dù vậy, buổi họp báo ra mắt phim vẫn được tiên hành trong ngày 3/4.





Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) cũng đã điều chỉnh toàn bộ lịch phát sóng và họp báo ra mắt cho bộ phim truyền hình mới của kênh KBS1, “‘대운을 잡아라” (Tạm dịch : Bắt lấy vận may) sang ngày 14/4 thay vì ngày 7/4 như dự kiến. Lý do là bởi tập cuối của bộ phim phát trước đó là “My Merry Marriage” (Hôn nhân hạnh phúc của tôi) bị lùi lịch chiếu, để ưu tiên phát sóng bản tin đặc biệt về phiên tòa luận tội Tổng thống vào ngày 4/4.





Ngoài ra, buổi họp báo trực tuyến giới thiệu chương trình giải trí mới “뽈룬티어” (Tạm dịch: Tình nguyện viên) của kênh KBS2, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 4/4, đã được đẩy lên sớm hơn một ngày, vào sáng ngày 3/4.





Vở kịch “분홍립스틱” (Tạm dịch: Thỏi son hồng) cũng đã thông báo hủy bỏ buổi họp báo vốn dự kiến diễn ra vào lúc 2 giờ chiều ngày 4/4 do trùng với ngày Tòa án Hiến pháp ra phán quyết vụ xét xử luận tội Tổng thống.

