TWICE tham gia chuỗi concert của Coldplay tại Hàn Quốc với tư cách khách mời đặc biệt

ⓒ JYP Entertainment

Nhóm nhạc nữ đình đám TWICE sẽ chính thức đồng hành cùng ban nhạc rock huyền thoại nước Anh Coldplay với vai trò khách mời đặc biệt trong toàn bộ sáu đêm diễn của chuỗi concert "Music Of The Spheres World Tour" tại Hàn Quốc. Buổi diễn của Coldplay diễn ra vào các ngày 16, 18, 19, 22, 24 và 25/4 tại thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi .





Sự kết hợp giữa TWICE, một trong những biểu tượng toàn cầu của K-pop, và Coldplay, ban nhạc đại diện cho thế kỷ 21, đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ trên toàn thế giới ngay từ khi được công bố. Trở lại Hàn Quốc sau 8 năm, Coldplay sẽ khuấy động sân khấu cùng TWICE, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn vượt qua ranh giới thể loại âm nhạc và quốc gia.





TWICE đã hoàn thành thành công tour diễn thế giới lần thứ năm “READY TO BE”, với tổng cộng 51 buổi diễn tại 27 khu vực trong và ngoài nước, thu hút hơn 1,5 triệu khán giả. Đặc biệt, nhóm đã lập kỷ lục trở thành nghệ sĩ nữ nước ngoài đầu tiên biểu diễn tại sân vận động Nissan ở Kanagawa (Nhật Bản), nơi được mệnh danh là “sân khấu trong mơ” đối với các nghệ sĩ với sức chứa hơn 70.000 người. Nhóm cũng đã chứng minh khả năng trình diễn qua các buổi diễn tại nhiều sân vận động lớn như SoFi (Los Angeles), MetLife (New York) và Allegiant (Las Vegas) ở Mỹ.





Sau sự kiện kết hợp cùng Coldplay, TWICE sẽ tiếp tục ghi dấu ấn toàn cầu với vai trò nghệ sĩ diễn chính (headliner) tại Lễ hội âm nhạc “Lollapalooza” diễn ra vào ngày 2/8 tới tại Chicago, Mỹ.