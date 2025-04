Các công ty giải trí Nhật Bản lấn sân thị trường Hàn Quốc với các nhóm nhạc thần tượng

ⓒ YONHAP News, NTT DOCOMO

Trong bối cảnh các nhóm nhạc “bản địa hóa” tại Nhật Bản của các công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc như NiziU (JYP), &TEAM (Hybe) và NCT Wish (SM) đang gặt hái được nhiều thành công, thì gần đây, các công ty giải trí Nhật Bản cũng bắt đầu tích cực đưa các yếu tố K-pop vào quá trình sản xuất để ra mắt các nhóm nhạc thần tượng tại Hàn Quốc.

Điển hình cho sự thay đổi này là trường hợp của nhóm nhạc nam ONE OR EIGHT và nhóm nhạc nữ cosmosy. Dù được thành lập bởi các công ty giải trí Nhật Bản, cả hai nhóm đều lựa chọn Hàn Quốc làm nơi debut và tự nhận mình chịu ảnh hưởng từ cả K-pop và J-pop, thể hiện sự pha trộn bản sắc độc đáo.

Cụ thể, nhóm nhạc nam 8 thành viên người Nhật ONE OR EIGHT do công ty giải trí Avex (Nhật Bản) đào tạo đã chính thức ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 26/3 năm nay. Tương tự, nhóm nhạc nữ 4 thành viên người Nhật cosmosy ngày 11/4 vừa qua cũng đã có màn chào sân tại Hàn Quốc. Đây là thành quả lấn sân sang nền công nghiệp âm nhạc của công ty viễn thông hàng đầu Nhật Bản NTT DOCOMO.



Hai nhóm nhạc trên có điểm chung là đều đã có kế hoạch tấn công thị trường K-pop từ trước khi ra mắt và cùng trải qua quá trình đào tạo ở cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Đáng chú ý, dự án ra mắt của cosmosy quy tụ nhiều chuyên gia sáng tạo tên tuổi, những người đã từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ K-pop hàng đầu trên thị trường quốc tế như đạo diễn sáng tạo từng đứng sau màn ra mắt của Blackpink, cùng với các nhà sản xuất đã làm việc với Le Serafim, Red Velvet, IVE, IU, aespa, Tomorrow X Together.

Các chuyên gia cho rằng việc các nhóm trên ra mắt tại Hàn Quốc là kết quả của chiến lược tận dụng sức ảnh hưởng toàn cầu K-pop, cho thấy K-pop đang mở rộng tầm ảnh hưởng sang hệ thống sản xuất và chiến lược thị trường quốc tế. Nhiều công ty giải trí Nhật Bản chọn Hàn Quốc làm nơi ra mắt nhóm nhạc là bởi có thể tận dụng hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, khả năng gắn kết fan mạnh mẽ thông qua các nền tảng fan hâm mộ và cơ sở hạ tầng phát triển vốn có của ngành công nghiệp K-pop. Điều này trở thành bàn đạp giúp dễ dàng tiếp cận thị trường toàn cầu và xây dựng cộng đồng người hâm mộ quốc tế hơn so với việc chỉ hoạt động tại thị trường nội địa.