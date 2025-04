Đất nước của phản diện (Villains Everywhere)

Tên tiếng Hàn: 빌런의 나라

Thể loại: Phim truyền hình gia đình, hài hước

Diễn viên: Oh Na-ra, Seo Hyun-chul, Song Jin-woo, So Yoo-jin, Seo I-na

Đạo diễn: Kim Young-jo, Choi Jeong-eun

Kịch bản: Chae Woo, Park Gwang-yeon

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 19/03/2025 ~

Số tập dự kiến: 24 tập





Giới thiệu:

Bộ phim hài khắc họa cuộc sống thường ngày có lúc khó khăn, đôi khi lại ấm áp của chị em nhà họ Oh cùng gia đình dí dỏm của mình.





Oh Na-ra, diễn viên Oh Na-ra

Thuộc tuýp người chỉ sống cho ngày hôm nay như thể không có ngày mai, Oh Na-ra không bận tâm về quá khứ đã qua hay lo lắng về tương lai phía trước. Cô yêu gia đình theo cách riêng của bản thân, ngay cả khi cách thức đó có vẻ độc đoán đi chăng nữa. Nếu không có sự đồng ý của Na-ra, ngay cả một chiếc quần lót chồng cô cũng không thể mua được. Nhưng cô lại có thể tặng cho chồng mình cây gậy đánh golf đắt tiền mà anh hằng mong ước vào một ngày bình thường không nhân dịp gì cả. Cô có thể cấm túc con gái trong phòng vì dám thất hứa không la cà ngủ bên ngoài, nhưng lại chăm chút cho từng món ăn đem đến tận phòng cho con.





Oh Yoo-jin, diễn viên So Yoo-jin

Xuất thân là nghiên cứu sinh tốt nghiệp đại học Hankuk danh giá nhưng hiện tại Oh Yoo-jin chỉ là một giáo viên bán thời gian dạy các lớp nấu ăn. “Nhờ” người chị vô tích sự Oh Na-ra nên từ bé cô đã luôn chịu nhiều tổn thất. Cũng vì chị gái mà vết sẹo từ bé của cô đều đau nhói mỗi khi trời mưa, thậm chí còn từng bị chị ấy cướp mất mối tình đầu, nên lúc nào hai chị em cũng bất đồng quan điểm. Nhưng hễ ai làm tổn thương đến chị gái thì Yoo-jin đều xông xáo ra mặt. Hiện tại hai chị em là hàng xóm của nhau, nhưng nhà chị Na-ra là nhà riêng, còn nhà của Yoo-jin là thuê. Tất cả cũng tại cái thứ gọi là “tiền ảo coin” mà chồng cô đầu tư khiến tiền mua nhà mất sạch. Với Yoo-jin, đứa con trai Song Kang là “thành trì” cuối cùng giúp cô trụ vững tinh thần.





Oh Young-gyu, diễn viên Park Young-gyu

Là bố của hai chị em Na-ra và Yoo-jin, Oh Young-gyu đã ly hôn với vợ do khác biệt về tính cách từ 10 năm trước. Ông đã ghi dấu ấn như một nghệ sĩ trẻ từ năm 1978, nhưng sự nghiệp không may mắn lại tuột dốc kể từ tác phẩm đầu tay. Mặc dù ông trong mắt con gái và vợ chỉ là một nghệ sĩ tầm thường nhưng Young-gyu lại có đôi mắt thẩm mỹ tinh tế về thời trang. Với vẻ ngoài bảnh bao, ông bước sang trang mới của cuộc đời cùng một người tựa đóa dạ lan hương, người phụ nữ tuyệt vời nhất, thực sự hiểu được thế giới nghệ thuật của Young-gyu mà ngay cả gia đình ông cũng không biết.





Seo Yi-na, diễn viên Han Sung-min

Khác với vẻ ngoài trong sáng ngây thơ tựa mối “tình đầu quốc dân” Suzy, Seo Yi-na là một “con sâu rượu” nóng nảy có tính cách mạnh mẽ. Không biết giống ai nhưng Yi-na là kiểu người rơi vào lưới tình rất nhanh chóng, đến mức những người con trai mà cô ấy tán tỉnh đều thay đổi mỗi ngày, bất kể tuổi tác hay quốc tịch.





Song Kang, diễn viên Eunchan (Choi Byeong-seop)

Không ngoa khi nói Song Kang là “tác phẩm” hoàn hảo nhất của vợ chồng Oh Yoo-jin, cậu sở hữu sự cân đối hoàn hảo giữa gương mặt đẹp trai, chiều cao và trí thông minh đáng ngưỡng mộ. Song Kang chưa bao giờ trượt khỏi hạng nhất toàn trường. Vào đầu học kỳ, học sinh trong trường ai cũng có ít nhất một lần phải lòng cậu chàng. Nhưng sau khi nhận ra tính cách thẳng thắn với biểu cảm khinh thường của Song Kang, mọi người đều quay lưng lại với cậu.