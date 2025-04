Thành viên Bain (JUST B) công khai là người thuộc cộng đồng LGBTQ

ⓒ Bluedot Entertainment

Trong buổi biểu diễn thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới “JUST ODD” diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) ngày 22/4 (giờ địa phương), thành viên Bain của nhóm nhạc nam Hàn Quốc JUST B đã tiết lộ mình là một thành viên của cộng đồng thiểu số tính dục.





Trên sân khấu, Bain bày tỏ niềm tự hào khi là một thành viên của cộng đồng LGBTQ. Anh đã vẫy lá cờ cầu vồng, biểu tượng của cộng đồng người thiểu số tính dục, trong lúc trình diễn ca khúc “Born This Way” của nữ ca sĩ người Mỹ Lady Gaga.





LGBTQ là từ viết tắt của các từ Lesbian (đồng tính luyến ái nữ), Gay (đồng tính luyến ái nam), Bisexual (song tính luyến ái), Transgender (chuyển giới) và Queer (có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt, không nhận định bản thân thuộc bất cứ giới nào); dùng để chỉ những người thuộc nhóm thiểu số tính dục.





Bain là thần tượng đầu tiên của một nhóm nhạc nam K-pop công khai giới tính thật của mình. Trước Bain, một số thần tượng nữ đã công khai xu hướng tính dục của bản thân, như Lala (nhóm Katseye) là người đồng tính nữ và Jiae (cựu thành viên Wassup) là người song tính.