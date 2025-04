“Gangnam Style” và “Baby Shark” lọt vào danh sách 18 khoảnh khắc quan trọng trong 20 năm lịch sử YouTube

ⓒ KBS News





Tờ Thời báo New York (NYT) của Mỹ ngày 23/4 (giờ địa phương) đã công bố danh sách 18 khoảnh khắc quan trọng nhất (biggest moment) nhân dịp YouTube, nền tảng video lớn nhất thế giới, tròn 20 tuổi, trong đó có hai sản phẩm âm nhạc của Hàn Quốc.

Danh sách gồm có “Me at the zoo” (Tôi ở sở thú), video đầu tiên được một trong những nhà đồng sáng lập YouTube là Jawed Karim đăng tải cách đây 20 năm; nam ca sĩ Justine Bieber (Mỹ) trở thành ngôi sao toàn cầu nhờ video đăng trên YouTube, hay nội dung về ăn uống (mukbang) gây sốt của danh hài kiêm nhà sản xuất Conan O'Brien (Mỹ). Đặc biệt, hai sản phẩm âm nhạc đình đám của Hàn Quốc là MV “Gangnam Style” của ca sĩ Psy và ca khúc thiếu nhi “Baby Shark” (Cá mập con) do công ty The Pinkfong Company (Hàn Quốc) sản xuất cũng góp mặt trong danh sách này.

NYT nhận xét MV “Gangnam Style” MV của Psy (7/2012) đã tạo nên lịch sử khi trở thành video đầu tiên trên mạng internet vượt mốc 1 tỷ lượt xem vào cuối năm đó.

Còn ca khúc thiếu nhi “Baby Shark” đã bắt đầu chinh phục thế giới một cách lặng lẽ kể từ khi công ty sản xuất nội dung trẻ em SmartStudy (tên trước đây của The Pinkfong Company), có trụ sở tại Seoul, đăng tải lên YouTube dưới tên thương hiệu Pinkfong vào tháng 11/2025. Sau đó, phiên bản gây nghiện của “Baby Shark” với phần phối khí mới đã ra mắt vào tháng 6/2016, và đến tháng 11/2020 thì video này đã vươn lên trở thành nội dung được xem nhiều nhất trong lịch sử YouTube, giữ vững vị trí Quán quân với 15,8 tỷ lượt xem tính đến thời điểm hiện tại.