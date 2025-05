Seventeen lọt vào “A100” của Gold House cùng nhiều tên tuổi lớn

ⓒ PLEDIS Entertainment

Tổ chức Gold House có trụ sở tại Mỹ ngày 1/5 (giờ địa phương) đã công bố danh sách “A100” năm 2025, trong đó nhóm nhạc nam S eventeen là đại diện duy nhất của K-pop góp mặt. Gold House là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ văn hóa, nghệ thuật đến từ châu Á-Thái Bình Dương. Hàng năm, tổ chức này công bố danh sách “A100” nhằm vinh danh 100 người châu Á có đóng góp to lớn cho văn hóa và xã hội Mỹ.

Đáng chú ý, S eventeen đã sánh vai cùng nhiều tên tuổi lừng lẫy trong giới văn hóa nghệ thuật toàn cầu như ngôi sao nhạc pop huyền thoại Bruno Mars, đạo diễn tài ba Bong Joon-ho và nhà văn Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học Han Kang trong danh sách “A100” năm nay.

Gold House giới thiệu Seventeen là “biểu tượng K-pop”, đi đầu trong giới âm nhạc về sự độc đáo trong cách nhóm làm nhạc dựa trên sự tương tác giữa các nhóm nh ỏ đặc trưng (hip-hop team, performance team, vocal team). Năm nay, Seventeen kỷ niệm tròn 10 năm ra mắt, nhưng nhóm vẫn đang không ngừng đổi mới v à các thành viên vẫn giữ được ngọn lửa đam mê vượt qua cả sự kỳ vọng.

Trong năm ngoái, Seventeen đã gặt hái nhiều thành công rực rỡ trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Album tổng hợp “17 IS RIGHT HERE” và album mini thứ 12 “SPILL THE FEELS” của nhóm đều lọt vào Top 5 trên bảng xếp hạng album chính Billboard 200 của Mỹ. Bên cạnh đó, Seventeen đã tổ chức các concert của nhóm tại các sân vận động lớn ở Mỹ (BMO Stadium), Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều thành phố lớn khác ở châu Á, thu hút tổng cộng hơn 1,5 triệu khán giả (cả trực tuyến và ngoại tuyến) chỉ trong một năm.