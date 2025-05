Các ca khúc featuring dần biến mất trên bảng xếp hạng tại Hàn Quốc

ⓒ PEPONI MUSIC





Trong quá khứ, các ca khúc featuring (kết hợp giữa hai hoặc nhiều nghệ sĩ trong một sản phẩm âm nhạc) từng được xem là “bảo chứng thành công” trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo thời gian, số lượng các bài hát này dần vắng bóng trong Top các bảng xếp hạng âm nhạc. Theo trang xếp hạng âm nhạc Circle Chart, số ca khúc dạng này lọt vào Top 100 của bảng xếp hạng năm (Digital Chart) đã giảm mạnh, từ 99 bài vào năm 2015 xuống chỉ còn 29 bài vào năm 2024, tức giảm hơn hai phần ba chỉ trong vòng chưa đầy một thập kỷ.





Một trong những nguyên nhân chính được phân tích là do sự suy giảm phổ biến của các thể loại hip-hop và R&B/Soul, vốn là nơi các màn kết hợp giọng hát diễn ra sôi nổi nhất. Theo chuyên gia, chương trình truyền hình về rap “Show Me The Money” của Hàn Quốc (2012-2022) đã từng đẩy mạnh làn sóng hip-hop và tạo ra hàng loạt bản hit kết hợp đình đám. Tuy nhiên, khi chương trình dừng phát sóng và thể loại hip-hop dần mất chỗ đứng trên bảng xếp hạng, các ca khúc featuring cũng dần ít xuất hiện trong top đầu.





Dù vậy, sự vắng mặt trên bảng xếp hạng không đồng nghĩa với việc những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ biến mất. Trái lại, nhiều ca sĩ vẫn tiếp tục sử dụng hình thức này như một cách làm mới sản phẩm âm nhạc. Gần đây, Karina (aespa) đã góp giọng trong ca khúc “사랑의 이름으로” (Nhân danh tình yêu) thuộc album thứ 4 của ban nhạc indie Jannabi, trong khi Young K (DAY6) cũng tham gia với vai trò khách mời trong album thứ 2 của ban nhạc một thành viên Cheeze.





Ngoài ra, phạm vi hợp tác âm nhạc của K-pop đang ngày càng mở rộng và vươn xa trên trường quốc tế. Những tên tuổi như Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), Blackpink hay G-Dragon ngày càng thường xuyên hợp tác với các nghệ sĩ toàn cầu, tiêu biểu như Blackpink cùng Selena Gomez trong “Ice Cream”, hay BTS cùng Halsey trong bản hit “Boy With Luv”. Các màn kết hợp giờ đây không chỉ là “công cụ” thăng hạng trong nước mà còn trở thành chiến lược xây dựng hình ảnh nghệ sĩ toàn cầu, mở rộng thị phần quốc tế và nâng cao giá trị thương hiệu cá nhân.





Nhìn chung, xu hướng featuring không biến mất mà đang được tái định nghĩa trong dòng chảy mới của K-pop. Chúng không còn đơn thuần phục vụ mục đích thương mại, mà đã trở thành phương tiện để nghệ sĩ khám phá màu sắc âm nhạc mới, tạo nên những kết nối bất ngờ và thiết lập vị thế trên thị trường âm nhạc toàn cầu.