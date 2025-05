Dàn sao “Squid Game” góp mặt trong sự kiện Netflix Tudum 2025

ⓒ NETFLIX

Nền tảng N etflix gần đây đã công bố danh sách dàn sao sẽ góp mặt tại sự kiện “Tutum 2025”, một hoạt động nhằm giới thiệu những tác phẩm được mong đợi sẽ ra mắt hoặc trở lại trong năm nay.

Sự kiện toàn cầu Netflix Tudum 2025 dự kiến sẽ diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 31/5 (giờ địa phương). Tâm điểm của sự kiện lần này được kỳ vọng sẽ là những thông tin mới nhất về mùa 3, đồng thời là phần kết của chuỗi phim “Trò chơi con mực” (Squid Game), bên cạnh các tác phẩm đáng chú ý khác như “Emlily ở Paris” (Emily in Paris) mùa 5, “Happy Gilmore 2”, phim hoạt hình “One Piece” mùa 2, “Bí mật bị vùi lấp” (Outer Banks) mùa 5 và “Kẻ đâm lén” mùa 3 (Wake Up Dead Man : A Knives Out Mystery) .

Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí quốc tế như Antonia Gentry, Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeu n, và đạo diễn tài ba Guillermo del Toro. Đặc biệt, sự xuất hiện của dàn diễn viên chính trong “Trò chơi con mực” gây chú ý lớn. Bên cạnh nam diễn viên chính Lee Jung-jae, Lee Byung-hun và Kang Ae-sim, hai diễn viên gần đây vướng phải những tranh cãi là Park Sung-hoon và Choi Seung-hyun (T.O.P) cũng sẽ tham gia sự kiện này. Trước đó, Choi Seung-hyun từng vướng vào scandal liên quan đến ma túy, còn Park Sung-hoon bị chỉ trích vì sự cố “ đăng nhầm” nội dung nhạy cảm trên trang cá nhân.