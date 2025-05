Rosé (Blackpink) thể hiện ca khúc “Messy” trong album nhạc phim Hollywood

ⓒ Atlantic Records

C ông ty thu âm Warner Music Korea ngày 9 / 5 thông báo Rosé ( Blackpink ) đã chính thức phát hành ca khúc “Messy”, nhạc phim (OST) cho bộ phim điện ảnh sắp ra mắt về đề tài đua xe c ông thức 1 mang tên “ F1 : The Movie ” .

Bộ phim “ F1 : The Movie ” dự kiến công chiếu vào tháng 6 tới , kể về câu chuyện hợp tác giữa tay đua kỳ cựu Sonny Hayes ( do nam tìa tử Brad Pitt thủ vai ) và tay đua mới xuất sắc Joshua Pearce (Damson Idris thủ vai ) nhằm vực dậy một đội đua F1 đang gặp khó khăn và hướng tới chức vô địch.

V ideo âm nhạc (MV) của ca khúc “Messy” cũng được công khai c ùng ngày , trong đó có cảnh Rosé bước đi trên con đường vắng và cảnh cô hòa giọng cùng tiếng đệm của đàn piano đầy cảm xúc. Một số phân cảnh trong phim có sự xuất hiện của Brad Pitt cũng được lồng ghép vào MV.