Phần 7: Cách mạng 19/4 mở ra trang sử mới cho nền dân chủ

Tổng thống Rhee Syng-man đã duy trì quyền lực từ năm 1948 thông qua việc sửa đổi Hiến pháp một cách phi lý và áp dụng chính sách cai trị mang tính cưỡng ép. Ngòi nổ trực tiếp dẫn đến Cách mạng 19/4 chính là cuộc bầu cử ngày 15/3/1960. Ông Rhee tái đắc cử Tổng thống, ông Lee Ki-poong trở thành Phó Tổng thống nhờ những hành vi can thiệp thô bạo và gian lận bầu cử. Kết quả này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình bùng phát tại nhiều khu vực khác, trong đó có thành phố Masan. Cảnh sát đã đàn áp bằng lựu đạn cay và thậm chí sử dụng súng trường để trấn áp người biểu tình.

Cách mạng 19/4 bùng nổ do chế độ độc tài của chính quyền Rhee Syng-man

Tổng thống Rhee Syung-man từ chức sau Cách mạng 19/4

Các cuộc biểu tình có vẻ lắng xuống do sự đàn áp mạnh tay của Chính phủ, nhưng vào ngày 11/4, thi thể bị tổn hại do lựu đạn cay của học sinh Kim Joo-yeol, người mất tích sau cuộc biểu tình ngày 15/3 được phát hiện tại vùng biển Masan, khiến làn sóng phẫn nộ của người dân bùng phát trở lại. Ngày 18/4, hàng nghìn sinh viên Đại học Korea tập trung tổ chức biểu tình, trên đường trở về nhà, họ đã bị nhóm côn đồ xã hội đen do Chính phủ sai khiến tấn công. Đến ngày 25/4, các giáo sư đại học đã thông qua bản Tuyên ngôn thời cuộc yêu cầu Tổng thống Rhee Syng-man từ chức và tổ chức đoàn biểu tình quy mô lớn lan rộng ra toàn quốc. Cuối cùng, vào ngày 26/4/1960 Tổng thống Rhee Syng-man đã tuyên bố từ chức.