Phim tài liệu về nhà sản xuất Lee Soo-man được giới thiệu tại “Gold House Gold Gala 2025”

Một đoạn trail er của bộ phim tài liệu nói về cuộc sống âm nhạc và ảnh hưởng văn hóa của nhà sản xuất kiêm lãnh đạo công ty giải trí A2O Entertainment Lee Soo-man đã được giới thiệu tại “Gold House Go ld Gala 2025” , diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 10/5 vừa qua (giờ địa phương) . Đây là lễ trao giải thường niên nhằm vinh danh những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương (AAPI).

Bộ phim tải liệu “Lee Soo Man: King of K-Pop” (Lee Soo-man: Ông vua K-pop) dự kiến phát hành đồng thời trên nền tảng trực tuyến toàn cầu Amazon Prime vào ngày 13/5 tới. Đặc biệt, ông Lee Soo-man, nhân vật chính của bộ phim này cũng có mặt tại sự kiện.

Các nhân vật nổi tiếng như ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ Anderson .Paak, rapper Dumbfoundead (Jonathan Park), đạo diễn Jon M. Chu (Jonathan Murray Chu) và các nhân vật trong giới Hollywood đã bày tỏ sự quan tâm lớn đến bộ phim tài liệu về Lee Soo-man.

Đáng chú ý, tại sự kiện này, các thành viên của nhóm nhạc nữ tân binh toàn cầu A2O MAY ra mắt vào tháng 12 năm ngoái cũng lần lượt được giới thiệu . Đây là nhóm nhạc tân binh đ ầu tiên của nhà sản xuất Lee Soo-man. Nhóm debut với ca khúc “Under My Skin” và gần đây đã phát hành đĩa đơn thứ hai “BOSS” và đang hoạt động tích cực trên thị trường quốc tế.