EPEX hủy buổi diễn tại Trung Quốc, con đường gỡ bỏ lệnh hạn chế văn hoá Hàn vẫn còn xa

ⓒ C9 Entertainment









Việc buổi diễn của nhóm nhạc nam EPEX (Hàn Quốc) tại Phúc Châu (Trung Quốc) vào cuối tháng 5 năm nay bất ngờ bị hoãn đã một lần nữa dội gáo nước lạnh vào những kỳ vọng về việc Trung Quốc nới lỏng chính sách hạn chế về làn sóng văn hóa Hàn. Tuy nhiên, việc các sự kiện của nghệ sĩ K-pop ở nước này đơn phương bị huỷ chỉ vài ngày trước ngày biểu diễn không phải là trường hợp hiếm thấy.





Nếu buổi diễn này diễn ra theo kế hoạch, EPEX sẽ trở thành nhóm nhạc Hàn đầu tiên sau 9 năm tổ chức concert riêng tại Trung Quốc đại lục, mở ra hy vọng cho sự hồi phục của giao lưu văn hóa hai nước.





Thế nhưng, trong những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ K-pop như ban nhạc Say Sue Me, Jung Yong-hwa (CNBLUE) hay các nhóm idol hàng đầu đều vướng phải tình huống tương tự, khi chương trình bị dừng đột ngột hoặc hủy không rõ lý do. Mặc dù chính sách hạn chế nói trên không được công bố chính thức tại Trung Quốc, nhưng các biện pháp ngầm như thắt chặt quy trình cấp thị thực, kiểm duyệt nội dung và từ chối cấp phép biểu diễn đã khiến ngành giải trí Hàn Quốc chịu thiệt hại nặng nề.





Trường hợp của EPEX đã được kỳ vọng là bước đệm cho sự hòa giải, nhưng cuối cùng chỉ càng làm rõ tính bất ổn của thị trường Trung Quốc đối với nghệ sĩ Hàn Quốc. Một số chuyên gia cho rằng căng thẳng Mỹ-Trung, cùng với thái độ cảnh giác của Bắc Kinh với văn hóa đến từ các nước thân Mỹ như Hàn Quốc, đang tác động mạnh mẽ đến các hoạt động giao lưu văn hóa. Bên cạnh đó, những phản ứng chính trị hoặc dư luận tiêu cực tại Hàn Quốc đối với Trung Quốc cũng được cho là yếu tố làm gia tăng mức độ thận trọng từ phía Chính phủ Bắc Kinh.





Trong bối cảnh này, nhiều chuyên gia trong ngành khuyến nghị các công ty giải trí Hàn Quốc nên giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Việc mở rộng thị phần sang Đông Nam Á, Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời tập trung vào phát triển nội dung có sức cạnh tranh toàn cầu, được xem là hướng đi chiến lược đảm bảo tăng trưởng bền vững và dài hạn trong tương lai.