Công ty quản lý của Highlight xin lỗi về sự cố để lộ thông tin cá nhân người hâm mộ

Công ty quản lý Around US Entertainment ngày 21/5 đã chính thức lên tiếng xin lỗi về sự cố rò rỉ một phần thông tin cá nhân của các hội viên gia nhập fanclub chính thức Light của nhóm nhạc nam Highlight đợt 5.

Phía công ty cho biết sự cố rò rỉ nói trên đã xảy ra trong quá trình hướng dẫn hội viên đăng ký tham gia buổi ghi hình trước của chương trình âm nhạc Inkigayo ( đài SBS ) vào ngày 2/5 vừa qua. Around US giải thích khi đăng tải danh sách để hướng dẫn người tham gia, tệp tin gốc chứa thông tin xác nhận những người đủ điều kiện tham gia cũng được đăng cùng, dẫn đến sự cố rò rỉ thông tin cá nhân.

Về lời xin lỗi sau ba tuần xảy ra sự cố, c ông ty chủ quản của Highlight bày tỏ tự trách sâu sắc vì ngay sau khi nắm bắt tình hình đã không thể nhanh chóng có biện pháp khắc phục , dẫn đến những bất tiện khiến các hội viên chịu thiệt hại phải bận tâm . Around US Entertainment khẳng định sẽ giám sát liên tục và cấp mới lại thẻ hội viên để bảo vệ thông tin cá nhân hội viên fanclub. Công ty này cũng kêu gọi người hâm mộ khai báo ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ trường hợp thông tin cá nhân bị lạm dụng do sự cố này.