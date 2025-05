Jin (BTS) lập kỷ lục mới trong sự nghiệp solo trên bảng xếp hạng Billboard

ⓒ Big Hit Music

Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 26/5 (giờ Hàn Quốc) công bố nội dung dự báo trước trên trang chủ cho biết album mini thứ hai “Echo” của Jin, thành viên nhóm nhạc nam Đoàn thanh niên chống đạn (BTS), đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng album chính “Billboard 200” (31/5). Đây là thứ hạng cao nhất của Jin trên “Billboard 200” với tư cách nghệ sĩ solo. Album solo đầu tay “Happy (11/2024) trước đó từng đạt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng này.





“Echo” là album khắc họa những khoảnh khắc đa dạng trong cuộc sống lan tỏa như những “tiếng vọng” (echo) với nhiều hình thái khác nhau. Album gồm 7 ca khúc, thuộc nhiều thể loại pop-punk, country rock, brit rock, J-rock, alternative rock và ballad pop, dựa trên âm hưởng của ban nhạc. Billboard đánh giá Jin đã thể hiện một thế giới âm nhạc rộng mở hơn bằng cảm xúc tinh tế và giọng hát phù hợp với cảm xúc từng ca khúc.





Trước đó, “Echo” đã tạo được tiếng vang khi ra mắt ở vị trí thứ 63 trên bảng xếp hạng Top 100 album thuộc bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh (Official Charts) tính từ ngày 23 đến 29/ 5. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm solo của anh lọt vào một trong hai bảng xếp hạng album lớn nhất thế giới cùng với “Billboard 200” của Mỹ.





Sức hút của các ca khúc trong album này cũng vô cùng mạnh mẽ. Ca khúc chủ đề “Don't Say You Love Me” đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng toàn cầu theo ngày (Daily Top Song Global) của nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify tính đến ngày 24/5. Ca khúc này cũng đạt vị trí thứ 58 trên bảng xếp hạng Top 100 đĩa đơn của Official Charts, và đứng đầu cả ba bảng xếp hạng Lượt tải đĩa đơn (Singles Downloads), Doanh số đĩa đơn (Singles Sales) và Đĩa đơn vật lý (Physical Singles).





Mặt khác, Jin sẽ tổ chức chuyến lưu diễn solo đầu tiên mang tên “#RUNSEOKJIN_EP.TOUR” tại Goyang (tỉnh Gyeonggi) vào ngày 28-29/6 tới, trước khi biểu diễn tại các nước như Nhật Bản, Mỹ, Anh và Hà Lan.