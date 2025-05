Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nhóm nhạc nam K-pop thế hệ thứ 5

ⓒ WAKEONE, SM Entertainment, KOZ Entertainment, PLEDIS Entertainment, UNCORE

Thế hệ idol thứ 5 (các nhóm nhạc ra mắt từ sau năm 2023) của làng nhạc K-pop, đặc biệt là các nhóm nam, đang nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình so với trước đây khi các tiền bối thế hệ 3-4 vẫn đang khuấy đảo thị trường toàn cầu. Trong đó có 4 nhóm nhạc “triệu bản” là BoyNextDoor, ZeroBaseOne, RIIZE, NCT Wish.





Nhóm nhạc bước ra từ chương trình âm nhạc sống còn “Boys Planet” (đài Mnet) là ZeroBaseOne đã lập kỷ lục ngay từ album đầu tay, với 1,82 triệu bản bán ra trong tuần đầu (Hanteo Chart) và nhanh chóng đạt “double million seller” ở album tiếp theo. Đặc biệt, album mini thứ 5 “BLUE PARADISE”, phát hành tháng 2 vừa qua đã bán được 1,25 triệu bản, nối dài chuỗi 5 album liên tiếp đạt thành tích “triệu bản”. Về thành tích quốc tế, nhóm cũng gây chú ý khi ra mắt ở vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng “Billboard 200” của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ), thứ hạng cao nhất của một nhóm nhạc K-pop thế hệ 5 tính đến thời điểm đó.





RIIZE tạo tiếng vang ngay từ ca khúc đầu tay “Get A Guitar”, với thành tích cao trên các bảng xếp hạng nhạc số, đồng thời đạt mốc triệu bản từ album đầu tay. Các ca khúc tiếp theo như “Talk Saxy”, “LOVE 119”, “Siren”, “Boom Boom Bass” giúp nhóm mở rộng màu sắc âm nhạc, trong đó 3 ca khúc lọt vào bảng xếp hạng năm 2024 của Melon. Nhóm cũng ghi nhận hai album liên tiếp đạt doanh số triệu bản.





NCT WISH hiện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và hoạt động chủ yếu tại Nhật Bản, đã ghi nhận doanh số tuần đầu là 280.000 bản cho album đầu tay “WISH”, 530.000 bản cho đĩa đơn thứ hai “Songbird”, và 790.000 bản cho album mini đầu tiên “Steady”. Sau đó, album mini thứ hai “poppop” phát hành vào tháng 4 vừa qua cũng tẩu tán được 1,08 triệu bản.





Một nhóm nhạc “triệu bản” nữa của thế hệ thứ 5 chính là BoyNextDoor. Nhóm đã có một năm đầu khá thành công với doanh số bán single đầu tay và album mini thứ nhất, hai và ba tăng dần đều. Đĩa đơn kỹ thuật số “Anh yêu em chỉ trong hôm nay” (1/2024) đã đạt vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng ngày của Melon. Ngoài ra, với album mini thứ 4 “No Genre” phát hành ngày 13/5 vừa qua, giúp nhóm bước vào hàng ngũ “triệu bản” với 1,16 triệu bản.





TWS, nhóm theo đuổi phong cách “Boyhood pop”, ngay khi ra mắt đã bùng nổ với ca khúc “첫 만남은 계획대로 되지 않아” (Cuộc gặp đầu tiên không theo như kế hoạch) khi thống lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng năm của Melon. Bên cạnh đó, album chứa ca khúc “내가 S면 넌 나의 N이 되어줘” (Nếu mình là S thì cậu hãy là N của mình nhé) đã bán được hơn 500.000 bản trong tuần đầu. Album thứ 3 “Try With Us” thì lập kỷ lục mới cho nhóm với doanh số 560.000 bản trong tuần đầu phát hành.





Nhóm nam KickFlip hiện cũng đang nhanh chóng xây dựng tên tuổi với phong cách đường phố tự do và vũ đạo mạnh mẽ. KickFlip đã ghi nhận 270.000 bản bán ra trong tuần đầu với album đầu tay “Flip It, Kick It!”, và vừa phát hành album mini thứ hai “Kick Out, Flip Now!” trong ngày 26/5.





Các nhóm nhạc idol nam thế hệ 5 từ công ty vừa và nhỏ cũng đang tạo dấu ấn. Trong đó, CloseYourEyes nổi bật với doanh số album đầu tay ấn tượng (310.000 bản). Còn 82MAJOR được chú ý với âm nhạc hip-hop và thu hút đầu tư từ công ty lớn trong ngành là SM Entertainment. Ngoài ra, nhóm nam AHOF từ chương trình sống còn “Universe League” cũng dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7 tới.