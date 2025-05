Chiến dịch đô thị xanh tại Los Angeles do Lee Soo-man khởi xướng đạt thành công rực rỡ

ⓒ YONHAP News

Chiến dịch xanh hóa đô thị t ạ i khu vực có môi trường không đảm bảo ở thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) do nhà sản xuất kiêm nhà lãnh đạo tầm nhìn công ty giải trí A2O Entertainment Lee Soo-man của Hàn Quốc khởi xướng, phối hợp cùng Trung tâm Thanh thiếu niên và cộng đồng khu phố người Hàn (KYCC) thực hiện, đã hoàn thành mục tiêu đề ra với tổng số tiền quyên góp đạt 1,25 triệu USD.

Chiến dịch này chính thức được triển khai từ tháng 9/2024, bắt đầu với khoản đóng góp cá nhân 500.000 USD của nhà sản xuất Lee Soo-man. Dưới sự dẫn dắt của KYCC, chiến dịch đã kêu gọi thành công hơn 755.000 USD đóng góp bổ sung từ nhiều nhà tài trợ và cơ quan các cấp.

KYCC nhấn mạnh chiến dịch không chỉ đơn thuần là hoạt động trồng cây mà còn là một ví dụ thực tiễn điển hình hướng tới cân bằng khí hậu và phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương. Tổ chức này cũng khẳng định đây là một tiền lệ cho thấy khi các doanh nhân, người hoạt động văn hóa và cộng đồng địa phương cùng hợp tác dựa trên các giá trị ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) thì sẽ có thể đạt được thành quả nào đó.

Kể từ khi chiến dịch bắt đầu cho tới nay, hơn 500 tình nguyện viên, bao gồm cả thanh thiếu niên và người dân địa phương, đã trực tiếp tham gia trồng hơn 1.000 cây xanh có khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, trên khắp thành phố Los Angeles. Đặc biệt, dự án này được triển khai tập trung tại các khu vực như Nam Los Angeles, Pico-Union và khu phố người Hàn.

Nhà sản xuất Lee Soo-man chia sẻ việc trồng cây là để lại một di sản có ý nghĩa cho các thế hệ tương lai. Ông cũng cho rằng việc bảo tồn và lan rộng nét đẹp là trách nhiệm của thời đại, cũng như việc người nghệ sĩ tạo ra cái đẹp; và ESG không chỉ là nhiệm vụ của các doanh nghiệp mà còn là vai trò mang tính xã hội mà những người sáng tạo cần có .