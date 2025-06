Phần 10: Xuất khẩu Hàn Quốc đưa thương hiệu “Made in Korea” ra thế giới

Tổng kim ngạch xuất khẩu vượt 100 triệu USD, mở ra thời đại “Made in Korea”

Ngày 30/11/1964, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc chính thức vượt mốc 100 triệu USD. Năm 1960, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Hàn Quốc chỉ khoảng 79 USD, thuộc nhóm các quốc gia nghèo nhất thế giới. Tuy nhiên, chỉ sau 10 năm kể từ khi Hiệp định đình chiến Triều Tiên được ký kết (1953), Hàn Quốc đã đạt được thành tựu về xuất khẩu. Thành công này cho thấy Hàn Quốc hoàn toàn có thể đạt được các thành quả lớn, đồng thời đánh dấu bước khởi đầu thành công của Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ nhất (1962-1966).





Chiến lược tăng trưởng dựa trên công nghiệp hóa và xuất khẩu

Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm là mô hình tăng trưởng do Chính phủ chỉ đạo, với trọng tâm là công nghiệp hóa hướng vào xuất khẩu. Từ giữa những năm 1960, các nhà máy ngành công nghiệp nhẹ như nylon, dệt may, may mặc phát triển mạnh mẽ. Từ Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ hai (1967-1971), Chính phủ dần chuyển trọng tâm xuất khẩu sang công nghiệp hóa chất nặng, và chính thức đẩy mạnh lĩnh vực công nghiệp này từ Kế hoạch kinh tế lần thứ ba (1972-1976). Mặc dù chịu tác động của cuộc khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970, Hàn Quốc đã vượt qua và mở rộng sang thị trường xây dựng Trung Đông, đồng thời biến khủng hoảng thành cơ hội để thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa chất nặng và chuyển đổi cơ cấu công nghiệp.