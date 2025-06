Chị Nguyễn Thị Thanh Nguyệt cùng nỗ lực bảo tồn và lan tỏa lễ hội kéo co Gijisi

Kéo co không chỉ là một trò chơi dân gian, mà còn là biểu tượng văn hóa gắn kết cộng đồng. Đầu tháng 4 vừa qua, Lễ hội kéo co Gijisi, một trong những sự kiện văn hóa truyền thống lớn nhất Hàn Quốc, đã diễn ra tại thành phố Dangjin, tỉnh Nam Chungcheong, với sự tham gia của hàng nghìn người dân địa phương và khách quốc tế. Đặc biệt, trong đội ngũ tham gia hỗ trợ tổ chức lễ hội năm nay có chị Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, một thành viên của Hội Kéo co Gijisi, người đã nhiều năm đồng hành trong các hoạt động văn hóa địa phương.





Đến với kéo co hoàn toàn tình cờ, chị Nguyệt đã trở thành thành viên nước ngoài đầu tiên và duy nhất của Hội kéo co Gijisi tính đến hiện tại. Không chỉ trực tiếp tham gia thực hành di sản độc đáo này, chị còn nhiệt tình hỗ trợ công tác phiên dịch Hàn-Việt trong các hoạt động giao lưu giữa Hội và phía Việt Nam. Chị cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch để có thể giảng dạy về kéo co, cũng như chương trình kỷ niệm 10 năm Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận kéo co của 4 nước Campuchia, Philippines, Hàn Quốc và Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.





Quý thính giả hãy cùng Khuê lắng nghe chị Nguyệt chia sẻ về hành trình gắn bó với kéo co Gijisi nhé!