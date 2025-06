Twice đạt chứng nhận Vàng của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản

ⓒ JYP Entertainment

Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản (RIAJ) ngày 10/6 công bố trên trang web chính thức, cho biết album tiếng Nhật thứ 5 mang tên “#TWICE5” phát hành ngày 14/5 vừa qua của nhóm nhạc nữ Twice đã đạt chứng nhận Vàng sau khi đạt mốc 100.000 bản bán ra tính đến tháng 5 năm 2025. Album này bao gồm phiên bản tiếng Nhật của nhiều bài hát tiêu biểu của nhóm như “Talk that Talk”. Thành tích lần này đã chứng minh sức hút bền bỉ của Twice tại thị trường xứ sở hoa anh đào.





Bên cạnh đó, theo số liệu tính đến tháng 4, ca khúc chủ đề “I CAN’T STOP ME” của album chính thức thứ 2 “Eyes wide open” cũng đã vượt mốc 200 triệu lượt phát trực tuyến, đạt chứng nhận Bạch kim kép từ RIAJ ở hạng mục phát trực tuyến. Đây là chứng nhận Bạch kim kép thứ ba mà Twice đạt được, sau ca khúc “Feel Special” (tháng 4/2023) và “The Feels” (tháng 4/2024), giữ vững vị thế là nhóm nhạc nữ K-pop sở hữu nhiều chứng nhận Bạch kim kép nhất.





Gần đây, Twice cũng khiến người hâm mộ bản địa phấn khích khi công bố sẽ phát hành album tiếng Nhật thứ 6 mang tên “ENEMY” vào ngày 27/8 tới. Trước đó, nhóm sẽ phát hành album chính thức thứ 4 “THIS IS FOR” vào ngày 11/7, hứa hẹn tạo nên những bước tiến mạnh mẽ trên thị trường trong nước và quốc tế.





Ngoài ra, Twice sẽ chính thức khởi động tour diễn thế giới lần thứ 6 “THIS IS FOR” với hai đêm diễn tại Hàn Quốc vào ngày 19 và 20/7 tới.