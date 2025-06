Ju Hak-nyeon (The Boyz) tuyên bố tạm ngừng hoạt động vì lý do cá nhân

ⓒ One Hundred Label

C ông ty quản lý One Hundred Label ngày 16/6 ra thông báo chính thức , cho biết thành viên Ju Hak-nyeon của nhóm nhạc nam The Boyz sẽ tạm ngừng hoạt động vì lý do cá nhân. Đại diện công ty gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm từ người hâm mộ vì tin tức đột ngột này, kêu gọi fan tiếp tục ủng hộ và yêu thương nhóm trong thời gian tới.

Ju Hak-nyeon được khán giả biết đến khi tham gia chương trình sống còn “ Produce 101 ” mùa 2 ( 2017 ) và chính thức ra mắt với vai trò là thành viên The Boyz vào tháng 12 cùng năm. Ngoài ra, anh cũng từng giành giải D iễn viên triển vọng tại lễ trao giải Giải thưởng nghệ sĩ châu Á 2022 ( 2022 Asia Artist Awards ) .

Tuy nhiên, việc tạm ngừng hoạt động sau 8 năm gắn bó với nhóm nhạc đã khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang, nhất là khi công ty không tiết lộ cụ thể lý do.

Trước đó , một số thành viên The Boyz cũng đã liên tiếp vướng vào nhiều tranh cãi . Hồi đầu tháng 6, thành viên Juyeon đối mặt với tin đồn hẹn hò nữ diễn viên Shin Si-ah. Dù cả hai bên phủ nhận, tin đồn vẫn lan rộng khiến công ty phải đưa ra cảnh báo sẽ có hành động pháp lý với những người phát tán thông tin sai lệch. Ngày 12/6, Juyeon cũng bày tỏ sự hối lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng và cam kết sẽ làm việc chăm chỉ để đáp lại niềm tin của THE B (tên cộng đồng fan hâm mộ của The Boyz) .

Ngoài ra, hai thành viên Kevin và Sunwoo cũng từng bị chỉ trích vì hành vi và thái độ thiếu tế nhị . G iọng ca chính Kevin khi được một đội tuyển mời tham dự làm đại diện mở màn cho một trận bóng chày ngày 19/4 vừa qua thì lại công khai cổ vũ đội đối thủ . Nam nghệ sĩ sau đó đã tự nhận trách nhiệm và đăng lời xin lỗi công khai lên mạng xã hội .

Thành viên Sunwoo cũng bị cộng đồng mạng chỉ trích về thái độ khi không có phản ứng gì sau khi để vệ sĩ nhặt tai nghe giúp mình. Khi phản hồi lại bằng thái độ bức xúc trên mạng, anh tiếp tục vấp phải làn sóng phẫn nộ vì cách xử lý chưa khéo léo. Nữ ca sĩ Nana, cựu thành viên nhóm nữ After School, cũng để lại bình luận với nội dung “ cần phải nhắc nhở ” dưới bài đăng về sự việc, khiến fan hai bên xảy ra tranh cãi. Công ty đã chính thức xin lỗi và Sunwoo cũng thừa nhận thiếu sót, cho biết đang nghiêm túc suy ngẫm về hành vi của mình.