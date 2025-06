Thành viên Ju Hak-nyeon chính thức rời khỏi The Boyz sau lùm xùm đời tư

ⓒ One Hundred Label

C ông ty quản lý One Hundred Label ngày 18/6 thông báo đã chính thức loại thành viên Ju Hak-nyeon ra khỏi nhóm nhạc The Boyz và chấm dứt hợp đồng độc quyền sau những ồn ào gần đây liên quan đến nghi vấn đời tư của nam ca sĩ , hai ngày sau khi thông báo tạm dừng hoạt động của anh trong nhóm mà không nêu rõ lý do .

Quyết định trên đã được công bố sau khi một số hãng tin Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt đưa tin về việc thành viên Ju Hak-nyeon đêm ngày 29/ 5 vừa qua đã tham dự một buổi tụ họp tại một quán rượu riêng tư ở Tokyo cùng với một số người quen tới rạng sáng hôm sau , trong đó có cựu diễn viên phim người lớn Asuka Kirara. Nam thần tượng và Asuka Kirara đã có những cử chỉ thân mật như một cặp đôi, làm dấy lên nhiều nghi vấn liên quan đến môi giới mại dâm và các hành vi bất hợp pháp khác.

Trong thông cáo chính thức, công ty cho biết sau quá trình cân nhắc và xác minh sự việc, đã nhận thấy được mức độ nghiêm trọng của vụ việc và việc tiếp tục hợp tác với Ju Hak-nyeon không còn phù hợp. Do đó, công ty quyết định chấm dứt hợp đồng độc quyền và để nam ca sĩ rời nhóm The Boyz.

Mặt khác , Giám đốc sản xuất MC Mong kiêm đồng sáng lập công ty One Hundred Label cũng đã bị đình chỉ công việc với lý do “cá nhân” vào ngày 13/6 vừa qua. V iệc MC Mong, một nhân vật giữ vai trò quan trọng trong công ty, bất ngờ bị loại khỏi vị trí điều hành khiến dư luận đặt nghi vấn liệu ông này có liên quan đến bữa tiệc gây tranh cãi mà Ju Hak-nyeon tham dự hay không. Tuy nhiên, MC Mong hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về nghi vấn này.