Phần 14: Thập niên 1960, thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hàn Quốc

Những năm 1960 là thời kỳ vàng son của điện ảnh Hàn Quốc

Năm 2023, chương trình đặc biệt mang tên “Thập niên vàng của điện ảnh Hàn Quốc: Những năm 1960” (Korean Cinema’s Golden Decade: The 1960’s) đã diễn ra tại Manhattan, Mỹ. Sự kiện giới thiệu 24 bộ phim kinh điển thuộc nhiều thể loại, cho thấy sự phong phú của điện ảnh Hàn Quốc trong thập niên 1960. Đây được xem là thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hàn Quốc khi số lượng phim bùng nổ, chất lượng nghệ thuật không ngừng nâng cao và xuất hiện thế hệ đạo diễn theo đuổi phong cách “đạo diễn tác giả”.





Giải thưởng tại Liên hoan phim Berlin và sự ra đời các liên hoan phim trong nước

Năm 1961, lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim “Mã phu” (The Coachman) của đạo diễn Kang Dae-jin đã giành giải “Gấu bạc” tại Liên hoan phim Berlin. Tại Hàn Quốc, các giải thưởng điện ảnh lớn cũng lần lượt ra đời như Giải thưởng Điện ảnh Daejong (Đại chuông) do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc tổ chức từ năm 1962, và Giải thưởng Cheongryong (Rồng xanh) do nhật báo Chosun sáng lập từ năm 1963.