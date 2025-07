Kiện tướng (Good Boy)

Tên tiếng Hàn: 굿보이

Thể loại: Phim truyền hình hành động, tội phạm, hài hước

Diễn viên: Park Bo-gum, Kim So-hyun, Oh Jung-se, Lee Sang-yi, Heo Sung-tae, Tae Won-seok

Đạo diễn: Sim Na-yeon

Kịch bản: Lee Dae-il

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 31/05/2025 ~

Số tập dự kiến: 16 tập





Giới thiệu:

Bộ phim kể về các thanh niên Đội hình sự đặc biệt của Sở cảnh sát Inseong, những người từng đạt huy chương Olympic, trở thành cảnh sát thông qua đợt tuyển dụng đặc cách, điều tra tội phạm chống lại một thế giới đen tối.





Yoon Dong-joo, diễn viên Park Bo-gum

Từng là vận động viên quyền anh giành huy chương vàng Thế vận hội nhưng hiện Yoon Dong-joo là cảnh sát tuần cảnh Đội hình sự đặc biệt thông qua một đợt tuyển đặc cách. Từ nhỏ đến lớn, tuy nghèo khó nhưng anh chưa từng bước vào con đường làm lưu manh, chỉ đơn giản là chẳng bao giờ lùi bước trước những trận đánh nhau. Một lần vướng vào ẩu đả lớn rồi bị tạm bắt giữ, cũng chính lúc ấy mẹ anh đã qua đời. Từ đó, Dong-joo bắt đầu học quyền anh và sống theo di nguyện cuối cùng của mẹ: sống không hổ thẹn với cái tên mình mang. Động lực đó đã thúc đẩy Dong-joo bước vào sàn đấu và nhanh chóng khẳng định được tài năng của bản thân, liên tục giành chiến thắng bất bại. Nhưng khi tin đồn Dong-joo sử dụng chất cấm doping lan rộng đã đẩy trượt anh khỏi vinh quang cùng với những lời chỉ trích. Dù giờ đây là một viên cảnh sát, thế nhưng hội chứng say đòn (punch-drunk) và tinh thần chính nghĩa liều lĩnh của Dong-joo luôn khiến anh bị xem là gánh nặng của đội. Tuy ngoài mặt có vẻ lỗ mãng, nhưng sâu trong trái tim anh là một con người giàu tình cảm và chân thành không khác gì cú đấm của mình. Sau một lần bị kỷ luật, Dong-joo bị điều về thành phố Inseong, nơi anh tình cờ phát hiện ra nhiều tội ác. Và thế là anh một lần nữa đứng dậy, vực lại bản năng chiến đấu đã bị lãng quên của mình.





Ji Han-na, diễn viên Kim So-hyun

Ji Han-na là cựu tuyển thủ bắn súng cũng từng mang về huy chương vàng Thế vận hội ở các nội dung súng trường 10m, 50m. Từ hồi trung học cơ sở, cô đã được mệnh danh là “nữ thần xạ thủ” với khả năng thiên tài cùng nhan sắc nổi bật, là gương mặt được săn đón không kém gì người nổi tiếng khi làm người mẫu mỹ phẩm. Song với đó, ánh hào quang cũng kéo theo không ít áp lực. Việc Han-na từ chối phỏng vấn để tập trung luyện tập lại bị truyền thông bóp méo thành “ngôi sao kiêu ngạo”. Căng thẳng áp lực dư luận khiến Han-na lâm bệnh và phải giải nghệ trong tiếc nuối. Cô nộp đơn thi tuyển đặc cách vào lực lượng cảnh sát giống như bố. Tuy nhiên, với ban ngành của mình, Hana bị xem như là một "bình hoa di động" chỉ với mục đích quảng bá hình ảnh cảnh sát chứ không được tham gia thực chiến. Dù muốn tiến lên thể hiện bản thân và khát khao của mình, nhưng cô vẫn mãi giậm chân tại chỗ. Nhìn ít nói, trầm lặng nhưng một khi cầm súng, Han-na trở thành người hoàn toàn khác: quyết liệt, lạnh lùng và dứt khoát. Không gì có thể làm khó cô về kỹ năng súng ống, và khả năng lái xe của cô cũng “đỉnh” không kém. Giờ đây, Hann-na cuối cùng cũng đặt chân vào chiến tuyến mà mình hằng mong mỏi, là một thành viên của Đội hình sự đặc biệt, nơi mùi thuốc súng, tiếng còi hú và nhịp tim dồn dập của những khoảnh khắc sinh tử trỗi dậy như hồi còn thi đấu. Chỉ khác là lần này, mục tiêu của cô không còn là bia bắn mà là những tên tội phạm đen tối.





Kim Jong-hyun, diễn viên Lee Sang-yi

Kim Jong-hyun từng giành huy chương vàng trong Đại hội thể thao châu Á môn đấu kiếm, nhưng chấn thương ở trận chung kết đã khiến anh không thể chạm tay vào huy chương vàng Thế vận hội như kỳ vọng của bao người. Những tưởng sẽ tham gia vào Giải vô địch thế giới vào năm tới, nhưng anh lại gác kiếm. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa tại Học viện cảnh sát, anh đầu quân cho bộ phận thanh tra giám sát cảnh sát thay vì hình sự. Người tài thường bị đố kỵ, với năng lực và tính chất nghiệp vụ của mình, Jong-hyun luôn bị đồng nghiệp ghen ghét. Rồi anh xin chuyển công tác đến Sở cảnh sát Inseong sau khi được thăng chức, nơi Ji Han-na đang làm việc. Nhưng gã cảnh sát “trời ơi đất hỡi” Yoon Dong-joo lại cứ bám theo Han-na như cái đuôi. Một kẻ chẳng tài cán gì mà cứ thách thức anh không ngừng. Ban đầu Jong-hyun chẳng buồn để ý, nhưng cứ mỗi lần đối mặt với Dong-joo là máu thi đấu lại sôi sục, khiến người vốn luôn lý trí như anh mất kiểm soát.





Go Man-sik, diễn viên Huh Sung-tae

Go Man-sik hiện là đội trưởng Đội hình sự đặc biệt, từng giành huy chương đồng môn đấu vật tại Đại hội thể thao châu Á, Go Man-sik là người từng xử lý vụ án của Dong-joo khi bị tạm giam thời còn là học sinh. Giờ đây, duyên xưa lại thành “nghiệp” khi anh tiếp tục gánh vác tay cảnh sát “gà mờ” Yoon Dong-joo. 14 năm trước, Man-sik cũng vào ngành qua suất đặc cách dành cho vận động viên. Với anh, thể thao không phải đam mê mà là kế sinh nhai. Nhờ sự lì lợm đó, Man-sik phát triển khả năng sống sót từ óc quan sát, tài nói dối, ứng biến nhanh đến khả năng đọc vị. Để tăng cơ hội thăng tiến, anh lập nên Đội cảnh sát đặc biệt gồm toàn cựu vận động viện đặc cách. Là đội trưởng, anh có vẻ luộm thuộm, thiếu uy tín, nhưng lại là chỗ dựa lặng thầm của cả đội.





Shin Jae-hong, diễn viên Tae Won-seok

Từng giành được huy chương đồng tại Đại hội châu Á môn ném đĩa, Shin Jae-hong

từ nhỏ đã bị ép theo thể thao vì vóc dáng to lớn. Không thích nhưng lại có năng khiếu, anh kiên trì theo đuổi các giải đấu cho đến khi buộc phải từ bỏ vì áp lực mưu sinh. Là chồng của một cựu vận động viên bóng chuyền và cha của những đứa trẻ đáng yêu, Jae-hong chọn gia đình thay vì danh vọng. Anh vào ngành qua tuyển đặc cách, một phần để lo cho con, phần khác để ổn định cuộc sống. Tuy ngoại hình to lớn, thô ráp nhưng bên trong Jae-hong là trái tim ấm áp, tinh tế. Anh yêu trẻ con, động vật và rau củ. Là người ăn chay, anh còn trồng rau ngay cả trong văn phòng. Ban đầu, Jae-hong tự nguyện làm cảnh sát điều tiết giao thông, một chức vụ khá nhàn hạ để có thời gian ôn thi thăng chức. Dù chẳng hứng thú nhưng vì điểm số thăng tiến, anh liền chấp nhận gia nhập đội của Go Man-shik. Với anh, đội ngũ này chẳng quan trọng chỉ cần đem lại cơ hội cho gia đình anh là đủ.