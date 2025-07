ILLIT lập kỷ lục mới tại Nhật Bản với “Almond Chocolate”

ⓒ BELIFT LAB

Trang âm nhạc tiêu biểu Oricon của Nhật Bản ngày 2/7 công bố “Bảng xếp hạng phát trực tuyến hàng tuần” (7/7) , trong đó đĩa đơn kỹ thuật số “Almond Chocolate” của nhóm nhạc nữ ILLIT đã vượt mốc 50 triệu lượt phát trực tuyến. Đây là kỷ lục phát trực tuyến cao nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất trong số các tác phẩm của nghệ sĩ nữ nước ngoài phát hành tại xứ sở hoa anh đào trong năm nay.





“Almond Chocolate” được phát hành vào ngày 14/2 vừa qua, là ca khúc chính chính của bộ phim điện ảnh Nhật Bản “It Takes More Than a Pretty Face to Fall in Love (Tạm dịch: Em thích anh không chỉ vì vẻ bề ngoài). Ca khúc đã nhanh chóng chinh phục khán giả Nhật nhờ chất giọng trong trẻo của ILLIT cùng giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. Bên cạnh đó, nhờ hiệu ứng lan truyền trên các sân khấu âm nhạc và chương trình truyền hình tại Nhật Bản, bài hát đã “lội ngược dòng” trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.





“Almond Chocolate” cũng tạo được sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng nội dung ngắn. Phiên bản “Almond Chocolate (Sped Up)” đã ba tuần liền nằm trong Top 10 bảng xếp hạng âm nhạc hàng tuần của TikTok Nhật Bản, đạt thứ hạng cao nhất trong số các nghệ sĩ nước ngoài.





Mặt khác, ILLIT đã ghi dấu ấn trên hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc Nhật Bản nửa đầu năm 2025 (25/11/2024 đến ngày 25/5/2025), khi “Magnetic” và “Almond Chocolate” lần lượt xếp hạng 58 và 80 trên “Hot 100” của Billboard Nhật Bản. Cả hai ca khúc cũng dẫn đầu danh sách bài hát của nghệ sĩ nước ngoài trên các bảng xếp hạng tổng hợp nửa đầu năm 2025 và Top 100 ca khúc được thế hệ gen Z nghe nhiều nhất nửa đầu năm 2025 của Rakuten Music, giúp ILLIT trở thành nghệ sĩ K-pop duy nhất có hai ca khúc góp mặt trong bảng xếp hạng này.





ILLIT vẫn đang tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng tại xứ sở hoa anh đào với album mini thứ ba “bomb” phát hành gần đây, cũng như concert đầu tiên tại Nhật Bản vào tháng 8 và 9 tới tại thành phố Yokohama và Osaka.