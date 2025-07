TWS phát hành phiên bản tiếng Hàn cho bản hit “Kiss Kiss Shy Shy”

ⓒ PLEDIS Entertainment

Công ty giải trí Pledis Entertainment ngày 21/7 thông báo nhóm nhạc nam TWS sẽ phát hành ca khúc “Kiss Kiss Shy Shy (phiên bản tiếng Hàn)” vào lúc 11 giờ sáng (giờ Hàn Quốc) ngày 22/7 trên toàn cầu.





Bản gốc tiếng Trung “Kiss Kiss Shy Shy” là một trong những ca khúc nổi bật nhất nửa đầu năm 2025 trên Douyin, nền tảng video ngắn có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc. Với điểm nhấn là động tác gửi nụ hôn gió và biểu cảm e thẹn, thử thách (challenge) của ca khúc này đã tạo nên cơn sốt mạnh mẽ. TWS cùng nhiều nghệ sĩ K-pop khác từng tham gia thử thách này.

Trước phản hồi tích cực từ người hâm mộ Trung Quốc đối với video thử thách của TWS, phía Douyin đã đề xuất nhóm thể hiện phiên bản tiếng Hàn. Ngày 20/7 vừa qua, nhóm đã đăng tải video thử thách và hé lộ một phần giai điệu của ca khúc mới. Giọng hát nhẹ nhàng của các thành viên hòa quyện cùng ca từ ngọt ngào, làm tăng thêm kỳ vọng về phiên bản đầy đủ.





“Kiss Kiss Shy Shy (phiên bản tiếng Hàn)” là ca khúc tái hiện một cách đáng yêu những khoảnh khắc gợi nhớ về mối tình đầu. Bằng chất giọng tươi sáng, TWS sẽ thể hiện những cảm xúc trong trẻo, truyền tải sự rung động chân thành dù còn vụng về. Với sức hút lớn từ bản gốc tiếng Trung, phiên bản tiếng Hàn của ca khúc này cũng được kỳ vọng sẽ thu hút sự chú ý không chỉ tại Hàn Quốc mà còn từ người hâm mộ quốc tế.





Hiện tại, TWS đang nhận được sự yêu mến nồng nhiệt trên thị trường âm nhạc châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhóm đã phát hành đĩa đơn ra mắt tiếng Nhật “Nice to see you again” (tựa gốc “はじめまして/Hajimemashite”) vào ngày 2/7 vừa qua, và đã giành vị trí Quán quân trên cả hai bảng xếp hạng “Đĩa đơn hà (Nhật Bản) ngay trong tuần đầu phát hành. Trước đó, ca khúc chủ đề trong album mini thứ 3 tại Hàn Quốc “마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아?” (Không phải rất ngầu khi chạy theo trái tim sao?) cũng đã giành cúp trên toàn bộ các chương trình âm nhạc, cho thấy mức độ nổi tiếng tăng vọt của nhóm.





Mặt khác, TWS sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn “2025 TWS TOURS ‘24/7:WITH:US’” tại Nhật Bản vào ngày 25 và 26/7 tới.