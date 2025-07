NCT Dream trở lại với album “Go Back To The Futere” đầy thành công

ⓒ SM Entertainment

Trang xếp hạng âm nhạc Circle Chart của Hàn Quốc ngày 24/7 công bố bảng xếp hạng hàng tuần, trong đó album chính thức thứ 5 của nhóm nhạc nam NCT Dream mang tên “Go Back To The Future” phát hành ngày 14/7 đã chiếm vị trí số 1 ở cả hai bảng xếp hạng “Album” và “Album bán lẻ”, trong khi ca khúc chủ đề “BTTF” (viết tắt của “Back To The Future”) của album cũng đứng đầu bảng xếp hạng lượt tải về.





Ngoài ra, NCT Dream còn khẳng định sức hút toàn cầu khi album lần này lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh (Official Charts) công bố ngày 18/7, xếp hạng 4 ở bảng xếp hạng “Đĩa đơn tải xuống” và hạng 5 ở “Doanh số bán đĩa đơn”, cho thấy độ phủ sóng quốc tế ngày càng mạnh mẽ.





Album “Go Back To The Future” bao gồm 9 ca khúc, trong đó có hai ca khúc chủ đề là “BTTF” và “CHILLER”. Album mang đậm màu sắc riêng của NCT Dream khi kể lại hành trình du hành thời gian đi tìm phiên bản “tỏa sáng nhất” của chính mình, được thể hiện sống động qua âm nhạc, vũ đạo và nội dung đa dạng, từ đó nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ.





Ca khúc “BTTF” chứa thông điệp nhìn lại chặng đường, khoảnh khắc mà NCT Dream đã trải qua mà không hề hối tiếc, đồng thời thể hiện sự tự tin bằng câu hát mạnh mẽ “chúng tôi chính là tương lai”. Trong khi đó, “CHILLER” là một bản nhạc sôi động thể hiện sự tận hưởng trọn vẹn phiên bản “tôi rực rỡ nhất” của hiện tại, đồng thời mở ra chương tiếp theo trong hành trình của nhóm. Cả hai ca khúc đều được kết nối chặt chẽ trong nội dung và âm nhạc, tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ, nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ.