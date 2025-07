Chương trình truyền hình ẩm thực Trung Quốc vướng nghi án đạo nhái chương trình ăn khách của Hàn Quốc

ⓒ NETFLIX

Theo nguồn tin tổng hợp từ trang báo điện tử The Fact ngày 24/7, nền tảng dịch vụ phát video trực tuyến (OTT) Tencent Video của Trung Quốc đã phát một chương trình truyền hình thực tế thi nấu ăn mang tên “一饭封神” (tạm dịch: Thành danh từ một bữa ăn) vào tuần trước. Chương trình này tuy được phát hoàn toàn bằng tiếng Trung nhưng ngay cả những khán giả không hiểu tiếng Trung cũng có thể dễ dàng nắm bắt được nội dung, do quá giống với chương trình “Đại chiến tầng lớp ẩm thực” (Black and White Chef: Culinary Class Warfarre) của Hàn Quốc từng gây sốt vào năm ngoái.





Chương trình mới của Tencent Video có sự tham gia của 16 đầu bếp đại diện cho ngành ẩm thực Trung Quốc, và 84 đầu bếp trẻ tham gia thi nấu ăn. Đặc biệt, hình ảnh các đầu bếp kỳ cựu mặc đồng phục trắng đứng trên tầng quan sát trong khi các đầu bếp trẻ đang nấu ăn phía dưới đều có nhiều điểm giống với chương trình “Đại chiến tầng lớp ẩm thực” của Hàn Quốc.





Ngoài ra, việc các thí sinh sử dụng biệt danh thay vì tên thật, ban giám khảo chủ động đi đến từng người để nếm thử món ăn, và sự tham gia của cả những đầu bếp vô danh bán hàng rong, đến các đầu bếp nổi tiếng điều hành nhà hàng đạt sao Michelin cũng là những điểm tương đồng đáng kể.





Thậm chí, không gian trường quay được dàn dựng theo phong cách nội thất đen trắng đặc trưng của “Đại chiến tầng lớp ẩm thực”, cùng với trang phục của người tham gia cũng được cho là sao chép gần như y nguyên, khiến nhiều người nhận xét đây là một “phiên bản nhái” hoàn chỉnh.





Trước vụ việc này, phía Netflix Hàn Quốc khẳng định chưa từng bán bản quyền chương trình “Đại chiến tầng lớp ẩm thực” cho Trung Quốc và cho biết hiện đang thảo luận các biện pháp xử lý. Trước đây, các đài truyền hình Trung Quốc từng nhiều lần gây tranh cãi khi sao chép bất hợp pháp các chương trình giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc như “Nhà trọ của Hyori” (Hyori's Homestay), “Ngày ba bữa” (Three Meals a Day), “Tân Tây Du Ký”, “Produce 101”, “Nhà hàng Youn” (Youn’s Kitchen), “Nhật ký của mẹ: Vịt con xấu xí” (My Little Old Boy).