ITZY tham gia chiến dịch quảng bá toàn cầu cùng Spotify nhân dịp FC Barcelona đến Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến du đấu châu Á 2025, đội tuyển bóng đá FC Barcelona đã có trận đấu với đội tuyển FC Seoul vào ngày 31/7 tại Sân vận động World Cup Seoul, và sẽ có trận đấu thứ hai với đội tuyển FC Daegu vào ngày 4/8 tại Sân vận động Daegu. Nhân dịp sự kiện mang tính lịch sử này, nền tảng âm nhạc toàn cầu Spotify lần đầu tiên triển khai chiến dịch quảng bá văn hóa sáng tạo Hàn Quốc, với chủ đề kết hợp giữa âm nhạc và bóng đá.





Đặc biệt, nhằm mở rộng giao lưu với người hâm mộ toàn cầu, nhóm nhạc nữ ITZY đã tham gia trực tiếp vào việc tuyển chọn ca khúc cho danh sách phát nhạc (playlist) đặc biệt mang tên “Barça On Tour: Korea 2025 by ITZY” dựa trên danh sách phát nhạc thi đấu chính thức của đội tuyển FC Barcelona “Barça Matchday: Champions”. Danh sách phát gồm 30 ca khúc, bao gồm nhạc khởi động do các thành viên ITZY lựa chọn, cùng các bài hát của nhóm hiện đã được phát hành sẵn trên Spotify để người hâm mộ có thể dễ dàng thưởng thức. Bìa playlist cũng thu hút sự chú ý với hình ảnh các thành viên ITZY trong trang phục thi đấu của đội tuyển FC Barcelona.





Từ ngày 9/8, ITZY cũng sẽ đảm nhận playlist thể thao tiêu biểu của Hàn Quốc “WOR K OUT”, nhằm duy trì sức nóng của chiến dịch ngay cả sau khi các trận đấu kết thúc.





Trong ngày diễn ra trận đấu tại Seoul, các hoạt động nổi bật như sự kiện VIP dành cho khách mời, nội dung video đặc biệt với sự góp mặt của ITZY và các cầu thủ đội tuyển FC Barcelona đã được ghi hình. Video này sẽ được công bố với người hâm mộ toàn cầu thông qua các kênh kỹ thuật số chính thức của Spotify và đội tuyển FC Barcelona.