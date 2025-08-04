BigHit Music ra mắt nhóm nhạc mới CORTIS

ⓒ Big Hit Music





Công ty giải trí BigHit Music vào lúc 0h ngày 7/8 (giờ Hàn Quốc) đã ra mắt kênh mạng xã hội chính thức của nhóm nhạc tân binh mới mang tên “CORTIS”. CORTIS là sự kết hợp ngẫu nhiên sáu chữ cái trong cụm từ “Color outside the lines” (tạm dịch: Màu sắc bên ngoài đường ranh giới), mang hàm ý tư duy tự do vượt qua các tiêu chuẩn và quy tắc do xã hội đặt ra.





Nhóm gồm năm thành viên là Martin, James, Juhoon, Seonghyun và Keonho. Đúng như ý nghĩa tên gọi, nhóm theo đuổi hình ảnh một “Young Creator Crew (đội ngũ sáng tạo trẻ)”, hướng đến việc phá vỡ định kiến và mang đến những góc nhìn mới mẻ thông qua âm nhạc và nội dung độc đáo.





Cách thức công bố tên nhóm cũng gây chú ý. Đúng 0h ngày 7/8, nhóm đã hé lộ tên nhóm thông qua một video ngắn theo dạng “logo sound” đăng tải trên nền tảng TikTok. Đây là đoạn âm thanh biểu tượng được tạo ra từ chương trình sáng tác nhạc mà thành viên Martin thực sự sử dụng. Trong video, âm thanh mang màu sắc huyền bí vang lên cùng với hình ảnh tên nhóm “CORTIS” hiện ra, tạo cho người xem có cảm giác như một thế giới hoàn toàn mới đang mở ra trước mắt.





Bên cạnh đó trong đoạn video còn ghi lại khoảnh khắc các thành viên cùng nhau tụ họp trong phòng làm việc, cùng nhau sáng tạo và quay video một cách tự nhiên. Lấy bối cảnh là một phòng thu thực tế, video cho thấy cuộc sống thường nhật và quá trình làm việc nghệ thuật của CORTIS một cách chân thực, nhấn mạnh rõ nét bản sắc của nhóm. Đặc biệt, việc các thành chủ động tham gia vào toàn bộ quá trình chuẩn bị ra mắt như tự mình thiết kế và quảng bá các kênh mạng xã hội của nhóm cũng thu hút sự chú ý.





CORTIS dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 18/8 tới. Với đội hình hoàn toàn gồm các thành viên tuổi teen, nhóm đặt mục tiêu khai thác những trải nghiệm và câu chuyện cá nhân để phát triển năng lực sáng tác toàn diện, từ viết lời, soạn nhạc, biên đạo đến sản xuất video.





Là nhóm nhạc nam đầu tiên được BigHit Music cho ra mắt sau 6 năm, đồng thời là đàn em của hai nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) và Tomorrow X Together (TXT), CORTIS hiện đang thu hút sự kỳ vọng lớn từ cộng đồng người hâm mộ K-pop toàn cầu.