Tình trạng lừa đảo vé chợ đen gia tăng trước thềm concert của G-Dragon tại Hong Kong

Theo thông tin từ truyền thông Hong Kong ngày 7/8, cảnh sát nước này đã tiếp nhận hơn 30 đơn tố cáo liên quan đến lừa đảo vé concert của nam ca sĩ G-Dragon (GD), diễn ra từ ngày 8-10/8 tại AsiaWorld-Arena, Hong Kong. Tổng thiệt hại ước tính lên đến khoảng 610.000 đô-la Hong Kong (HKD) (78.000 USD).





Các nạn nhân cho biết họ đã thực hiện giao dịch mua vé sau khi thấy các bài đăng rao bán vé concert trên mạng xã hội như Facebook, nhưng sau đó nhiều người đã bị lừa gửi thêm tiền do kẻ gian viện lý do cần “đặt cọc bổ sung”. Một phụ nữ thậm chí đã bị lừa đến 180.000 HKD (khoảng 23.000 USD).





Buổi biểu diễn lần này của G-Dragon đánh dấu sự trở lại Hong Kong sau 8 năm, toàn bộ vé đã được bán sạch ngay sau khi mở bán chính thức. Những đối tượng đầu cơ vé (hay còn gọi là “phe vé”) được cho là rao bán lại vé với mức giá cao gấp 2 đến 5 lần giá gốc. Theo tờ Mingpao (Hong Kong), vé chợ đen cho hạng ghế VVIP trong ngày biểu diễn cuối cùng của GD đã xuất hiện với mức giá “điên rồ” 120.000 HKD (khoảng 15.200 USD).





Trước đó tại Đài Loan, một đối tượng phe vé cũng đã bị bắt quả tang sau khi mua số lượng lớn vé concert của G-Dragon và bán lại với giá cao, thu lợi bất chính khoảng 20 triệu Tân Đài tệ (652.200 USD). Những người này đã bán lại những tấm vé có giá gốc khoảng 8.980 Tân Đài tệ (304 USD) với mức giá thấp nhất là 55.000 Tân Đài tệ (khoảng 1.865 USD) và thậm chí còn cung cấp giấy tờ tùy thân làm giả.





Dù cơ chế kiểm soát vé theo danh tính thật đang được áp dụng, vẫn có tin đồn rằng một số khán giả mua vé qua phe vé vẫn thành công vào được địa điểm tổ chức concert. Trước tình hình này, ban tổ chức đã siết chặt kiểm tra thông tin tại cổng vào, khiến làn sóng yêu cầu hoàn tiền từ những đối tượng phe vé nổ ra, buộc chính quyền Đài Loan phải vào cuộc điều tra.





Hiện G-Dragon đang thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu “Ubermensch”, bắt đầu từ sân khấu tại Nhật Bản vào tháng 5 vừa qua.