Katseye nhận lời khen tới tấp từ các tạp chí âm nhạc hàng đầu sau màn trình diễn tại Lollapalooza 

ⓒ HYBE UMG





Sau màn trình diễn xuất sắc tại Lễ hội âm nhạc Lollapalooza tại thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ), nhóm nhạc nữ đa quốc tịch Katseye đã nhận được cơn mưa lời khen từ nhiều tạp chí âm nhạc hàng đầu thế giới.





Tạp chí phê bình âm nhạc của Anh NME (New Musical Express) ngày 5/8 (giờ địa phương) đã đưa tin chi tiết về màn ra mắt của Katseye tại Lollapalooza và nhấn mạnh vào màn trình diễn ca khúc “Gabriela” cùng bài hát “M.I.A” được nhóm trình diễn lần đầu tại đây. NME cũng bình chọn Katseye là một trong những”Nghệ sĩ đáng chú ý nhất năm 2025”, cho thấy kỳ vọng vào những hoạt động của nhóm trong thời gian tới.





Tạp chí Cosmopolitan của Mỹ cũng xếp màn trình diễn của các cô nàng Katseye ở hạng 2 trong danh sách “5 màn trình diễn hay nhất của Lollapalooza trong năm”. Không chỉ dành lời khen cho màn trình diễn và sức hút của các thành viên, mà tạp chí này còn đánh giá bầu không khí người hâm mộ hát theo và nhảy vũ đạo ca khúc “Gnarly” của nhóm không khác nào một cảnh phim điện ảnh.





Tạp chí Hypebeast (Mỹ) cũng dành lời khen cho màn trình diễn tràn đầy năng lượng của nhóm và cho rằng Katseye sẽ là một chủ đề được quan tâm bàn tán của Lollapalooza 2025. Bên cạnh đó, tạp chí âm nhạc Glide Magazine của nước này cũng nhận xét Katseye chính là ngôi sao mới nổi bật nhất tại buổi biểu diễn hôm Chủ nhật và màn trình diễn “Gabriela” của nhóm chính là điểm nhấn của buổi diễn.





Ngoài ra, nhiều đơn vị truyền thông quốc tế khác cũng đưa tin về màn biểu diễn thu hút khoảng 85.000 khán giả của Katseye tại sự kiện trên, cho thấy được mức độ nổi tiếng và sự hiện diện mạnh mẽ của nhóm trên sân khấu Lễ hội âm nhạc Lollapalooza.