Titan Content tại Mỹ chính thức ra mắt nhóm nữ K-pop “AtHeart”

Công ty giải trí K-pop Titan Content có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ) ngày 6/8 thông báo sẽ cho ra mắt chính thức nhóm nhạc nữ đầu tiên mang tên “AtHeart” vào ngày 13/8 tới.





AtHeart là nhóm nhạc nữ đa quốc gia gồm 7 thành viên là Michi, Seohyeon, Aurora, Katelyn, Bome, Arin và Nahyun. Tên gọi của nhóm là sự kết hợp giữa “Heart” (trái tim) và “At” (tại), thể hiện cho sự kết nối và truyền tải những cảm xúc của các thành viên đến với tất cả mọi người.





AtHeart sẽ quảng bá dựa trên sự độc đáo vốn có và thuần khiết của các thần tượng K-pop kèm với sự chân thành mà nhóm dành cho người hâm mộ, âm nhạc và sân khấu. Nhóm sẽ dẫn đầu một kỷ nguyên mới của K-pop thông qua những nỗ lực táo bạo và sáng tạo không chỉ trong âm nhạc, trình diễn mà còn cả hình ảnh và thời trang.





Titan Content là công ty giải trí được thành lập tại Mỹ vào tháng 4/2023, đứng đầu là Chủ tịch Han Se-min, cựu nhân viên công ty giải trí SM Entertaiment, Giám đốc điều hành (CEO) Kang Jung-ah - cựu chuyên gia tuyển chọn và đào tạo của SM, Giám đốc biểu diễn (CPO) là biên đạo nổi tiếng Lia Kim cùng nhiều nhân vật lãnh đạo là chuyên gia trong giới.





Tại buổi họp báo trong ngày 6/8, đại diện của Titan Content cho biết là thay vì mở rộng thị trường ra nước ngoài thì Titan Content được tạo ra để cạnh tranh với các công ty giải trí của Mỹ ngay trên chính đất Mỹ. Mặc dù đặt trụ sở tại Mỹ nhưng bản chất vẫn là “K” (Korea - Hàn Quốc) và mục tiêu là nâng tầm và phát triển bản chất đó, tạo ra những nội dung toàn cầu tốt hơn. K-pop chính là sản phẩm của một hệ thống toàn diện được xây dựng một cách có hệ thống bởi những nhà sáng tạo Hàn Quốc. Ngoài ra, công ty cũng sẽ chú trọng đến vấn đề bản quyền biên đạo và sẽ tích cực hợp tác trong các vấn đề liên quan.





Nhóm nữ AtHeart sẽ chính thức ra mắt với album mini đầu tay “Plot Twist” và bắt đầu các hoạt động quảng bá chính thức bằng một fan showcase ra mắt trong chiều tối ngày 13/8 tại Seoul, Hàn Quốc.